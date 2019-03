Alimentos que aliviam sintomas da TPM

Alguns alimentos são os melhores aliados das mulheres que sofrem com os sintomas da TPM (Tensão Pré-Menstrual). Segundo a nutricionista Marília Zagato, investir em uma boa alimentação faz toda a diferença nesse período. Aposte, em especial, em itens que conferem o gosto umami – quinto gosto do paladar humano, ao lado do doce, salgado, azedo e amargo –, que podem contribuir para reduzir os incômodos e aborrecimentos desta fase. Lembrando que é interessante caprichar na dieta com 10 dias de antecedência para que os efeitos dos alimentos sejam sentidos.

Foto: Freepik

Escolha dos alimentos

Confira quatro gêneros fáceis de encontrar e preparar em casa, e que ajudam a reduzir alguns dos principais sintomas da TPM

1 – PEIXES. Os peixes de água fria, como salmão e atum, são ricos em ômega-3, um tipo de gordura boa com ação anti-inflamatória. O consumo dos nutrientes presentes nesses alimentos pode ajudar na redução de dores de cabeça e na diminuição da retenção de líquidos durante o período menstrual.

2 – CENOURA. Contém vitamina B6, que contribui para reduzir as mudanças de padrão do sono e, inclusive, as alterações do humor. “Você pode consumir a cenoura em diferentes tipos de preparações, desde pratos frios, quentes e até sucos. Em apenas uma cenoura é possível consumir 10% da quantidade de B6 recomendada para o dia”, explica a nutricionista Marília Zagato.

3 – GEMA DE OVO. Essa parte do ovo contém vitamina B1, que atua diretamente na produção da serotonina, neurotransmissor responsável pela sensação do bem-estar e conforto. Foto: Pixabay

4 – LARANJA. Aposte em alimentos que são fontes de vitamina C, responsável pela atuação na produção dos neurotransmissores, contribuindo com a sensação de bem-estar e menor agitação. “A laranja é uma excelente fonte de vitamina C. Incluí-la no cardápio é uma ótima opção”, incentiva a nutricionista.

Menos sal, mulheres

O sal de cozinha (ou cloreto de sódio) deve ser evitado durante a TPM para prevenir a retenção de líquidos. Para reduzir o consumo de sal, a nutricionista Marília Zagato recomenda utilizar o glutamato monossódico (como o Aji-no-moto), que realça o sabor das refeições e contém 2/3 a menos de sódio em sua composição. “A porção de glutamato monossódico deve substituir a metade da porção de sal. Por exemplo, se a receita pede uma colher de chá, você utiliza meia colher de glutamato e meia de sal, reduzindo o teor de sódio na preparação, sem perder o sabor”, explica Marília. Foto: Pixabay

Vamos falar sobre chocolate

É nesse período também que surge aquela vontade de devorar uma panela de brigadeiro. A “fome” por doces no geral é um dos sintomas das oscilações hormonais que ocorrem nesse período, explica a nutricionista. “Algumas mulheres podem ter uma predileção por alimentos que contêm maior quantidade de gordura e sacarose, que é encontrada em alimentos doces e/ou mais ricos em açúcar”, diz ela. No entanto, estudos apontam que alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas e colesterol podem acentuar os sintomas da TPM, como as cólicas e dores de cabeça, em algumas mulheres. Então, fique atenta às reações e exageros!