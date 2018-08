Alimentos que ajudam a ter disposição

A vida agitada muitas vezes obriga as pessoas a fazerem refeições apressadas e até a pular o almoço ou o jantar, permanecendo longas horas sem ingerir alimentos. Não raro a fadiga, o cansaço e a falta de concentração acometem os trabalhadores que se sentem sem disposição para dar conta de todos os compromissos da agenda. Além de exercícios físicos e de uma boa noite de sono um cardápio adequado também ajuda a dar mais disposição para encarar o dia a dia.

A receita para manter a energia ao longo do dia, de acordo com o nutrólogo, especialista em obesidade Nataniel Viuniski, inclui verduras, legumes, frutas, carnes magras, peixe e pó de guaraná. Membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife Nutrition, o médico recomenda adotar um estilo de vida saudável e ativo e, principalmente, criar um cardápio balanceado e nutritivo.

Ele lembra que pratos ricos em gorduras são “ladrões” de energia. “Isso acontece porque o organismo precisa dispender de muito mais energia para processá-los”, explica. Confira as dicas do especialista:

– Opte por carnes magras, peixe, frango, ovos ou um shake proteico corretamente preparado nas refeições, e combine com vegetais e frutas.

– Prefira carboidratos de baixo índice glicêmico, como mandioca e batata-doce, que liberam energia aos poucos garantindo pique por mais tempo”, indica o médico.

– Fique de olho na Vitamina D. “Ela regula a secreção de insulina e o funcionamento do metabolismo, que afetam diretamente os níveis de energia”, explica Nataniel. Segundo o médico nutrólogo, a Vitamina D também está associada à melhora do humor, o que explicaria porque tendemos a ficar mais cansados no Inverno, época de menor exposição ao Sol.

– Aposte no guaraná: essa planta tropical é uma ótima fonte de cafeína, ativo que fornece mais disposição e energia. Ele está na composição da linha de produtos N-R-G, da Herbalife Nutrition.

Não deve ser considerado como normal sentir-se constantemente cansado, sem disposição e acordar mais fadigado do que quando foi deitar. “É importante que sejam investigadas as possíveis causas e principalmente corrigi-las”, observa Nataniel Viuniski. O médico cita que “algumas mudanças de hábitos bem simples podem fazer grande diferença, ajudando a elevar o nível de energia”, como a prática de exercícios e sono de pelo menos 7 horas. “A Fundação Royal Phillips, aponta que 56% dos casos de cansaço são causados por noites mal dormidas”. Foto: Herbalife Nutrition_Divulgação

Bebida energética com hibisco

Ingredientes

200ml de água

2 colheres (sopa) de hibisco seco

4 cravos-da-índia

1 unidade de canela em pau

½ colher de chá (1g) de N-R-G

Modo de preparo

Aqueça a água e acrescente o hibisco, o cravo e a canela em pau. Desligue o fogo antes de ferver, tampe por 5 minutos e coe. Então, misture o N-R-G na bebida coada e sirva a seguir.

Bebida energética à moda inglesa

Ingredientes

200ml de água

½ colher (chá) ou 1 g de N-R-G

Suco de ¼ de limão siciliano

1 fio de mel

1 rodela de limão siciliano

Modo de preparo:

Aqueça a água sem ferver e misture o N-R-G, o suco do limão e o mel. Sirva quente com uma rodela de limão.

Paleta energética com frutas

Ingredientes

½ colher (chá) ou 1 g de N-R-G

200 ml de água

200 ml de suco de maracujá natural

1 sachê de adoçante

1 xícara de morangos picados (10 unidades pequenas)

1 kiwi cortado

Modo de preparo

Dissolva o N-R-G na água, acrescente o suco de maracujá e adoce. Distribua os pedaços das frutas em seis forminhas para picolé. Despeje a mistura nas forminhas, coloque o palito de picolé e leve ao congelador por no mínimo 4 horas ou até congelar.

