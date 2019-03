Alimentos ‘amigos’ dos homens

Os cuidados para prevenir o câncer de próstata devem continuar ao longo de todo o ano (e do próximo também) e não apenas no mês de novembro quando o Ministério da Saúde intensifica a conscientização sobre a doença. A alimentação pode ser uma grande aliada nessa batalha pela saúde.

Alimentos ricos em sustâncias antioxidantes como brócolis e repolho, e alimentos de cor avermelhada e laranja, ajudam no combate aos radicais livres, moléculas nocivas ao organismo e que favorecem as células cancerígenas. Foto: Leandro Santos Lobo / Embrapa

O licopeno, substância carotenoide encontrada no tomate, goiaba, melancia, cenoura e mamão, possui ação quimiopreventiva, bem como o isocianato, fitonutriente encontrado no brócolis, couve-flor, repolho, couve-de-bruxelas, pimentão e couve-manteiga.

O ideal é consumir esses alimentos de três a cinco vezes ao dia. Outro grande aliado é o chá-verde, como explica a nutricionista clínica, Vanessa Caluete. “O chá-verde possui um agente antioxidante capaz de baixar significativamente os níveis de biomarcadores do câncer da próstata. E ainda temos o azeite e linhaça que são ótimos para a alimentação preventiva”, diz.

Inimigos da saúde masculina

Embutidos e frios em geral, além de alimentos defumados, enlatados e frituras, devem ser evitados por todas as pessoas, e os homens têm motivos a mais para se preocuparem.

“Os alimentos, quando fritos, produzem acroleína, uma substância potencialmente carcinogênica e diretamente relacionada à incidência de câncer de próstata. Carne vermelha em excesso e pedaços queimados, como a crosta queimada da carne que se forma no churrasco, podem aumentar o risco da doença”, esclarece a nutricionista clínica, Vanessa Caluete.

O consumo frequente e excessivo de alimentos ultraprocessados, ricos em gordura trans como biscoitos e salgadinhos, carnes processadas, alimentos em conserva e temperos industrializados podem estimular o desenvolvimento de diferentes tipos de câncer.

Alerta geral!

A nutricionista Vanessa Caluete também faz um alerta para os alimentos e bebidas armazenados e consumidos em recipientes e utensílios plásticos.

“O plástico libera uma substância chamada Bisfenol A, que, quando consumida em excesso, pode causar anomalias hormonais e diferentes tipos de câncer. Por essa razão é de suma importância evitar o consumo de alimentos e bebidas em embalagem plásticas e jamais usá-las para aquecer alimentos”, ressalta. Alimentação saudável associada à prática de exercícios físicos são grandes aliadas no combate à doença. Cigarro e bebida alcoólica também devem ser evitados.

Consultoria: LC Restaurantes

Alimentos que ajudam no combate ao câncer de próstata

Tomate

Fonte de licopeno, o tomate é um alimento muito saudável para os homens. Quando aquecido, a absorção do licopeno é maior pelo organismo, podendo ser consumido como molho ou suco. O ideal é que sejam consumidas de três a cinco porções (meio copo ou uma fruta média) por semana.

Romã

Recentemente, descobriu-se que substâncias ativas no suco de romã podem inibir o avanço das células cancerosas no câncer de próstata, já em estado de metástase.

Goiaba vermelha

É riquíssima em licopeno, um carotenoide que inibe a proliferação de células tumorais no organismo.

Alho e cebola

Tanto o alho quanto a cebola possuem a capacidade de impedir o crescimento das células cancerosas. Abuse deles para temperar a comida!

Chá-verde

O chá-verde combate o crescimento de células cancerosas. Estudos mostram que os polifenóis do chá-verde podem baixar significativamente os níveis de biomarcadores do câncer da próstata.

Frutas e verduras

Mamão, pimentão, repolho, couve-flor, couve-manteiga e brócolis e os demais alimentos citados nesta matéria como “amigos” da saúde masculina, devem fazer parte da alimentação diária do homem saudável.

Fonte: Vanessa Caluete_ LC Restaurantes

Molho de tomate funcional

Ingredientes

8 tomates maduros, sem pele

1 cenoura pequena

1 beterraba pequena

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1 cebola grande picada

4 dentes de alho amassados

2 colheres (café) de açafrão moído

Ervas a gosto (manjericão, orégano, cebolinha, salsinha)

Sal a gosto

Modo de preparo

Ferva os tomates até que fiquem com a pele soltando. Bata no liquidificador juntamente com a cenoura, a beterraba e um pouco da água do cozimento do tomate. Na panela refogue a cebola e o alho juntamente ao azeite.

Acrescente o molho liquidificado e deixe ferver por cerca de 20 a 30 minutos. Enquanto o molho estiver no fogo acrescente, aos poucos, o açafrão moído, as ervas e o sal a gosto. Espere esfriar e armazene em potes de vidro. O molho pode ficar na geladeira por uma semana ou três meses no congelador.

Fonte: Aliança Instituto de Oncologia