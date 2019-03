Abuse versatilidade da couve-flor

Bastante comum na mesa dos brasileiros, a couve-flor é um alimento originário da Região do Mediterrâneo. A hortaliça foi levada para a Europa no começo do século 16. No Brasil, chegou trazida pelos primeiros imigrantes italianos e se tornou muito cultivada na região Sul e Sudeste.

Rica em potássio, cálcio, magnésio, fósforo e ferro, nutrientes que beneficiam na prevenção de doenças como gastrite, úlcera, cardiovasculares, renais, entre outras. Versátil, a couve-flor pode ser usada de várias maneiras na cozinha, desde acompanhamento a prato principal. Foto: Divulgação

Frango com arroz de couve-flor

Ingredientes

Para o frango

600g de filé de frango em cubos

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Marinada

1 colher (chá) de gengibre fresco amassado

1 colher (chá) de molho de alho

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de mel

4 colheres (sopa) de vinagre de maçã

Arroz de couve-flor

1 couve-flor média

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 colher (chá) de cúrcuma

1 colher (chá) de sal

2 colheres (sopa) de salsa ou orégano fresco a gosto

Modo de preparo

Misture os ingredientes da marinada e deixe os cubos de frango neste tempero por 1 hora. Retire da marinada e grelhe o frango no azeite até dourar. Adicione a marinada e deixe ferver. Reserve os frangos. Lave bem a couve-flor, seque e coloque-a em um processador até ficar em pedaços bem pequenos.

Tempere a couve-flor com o azeite, a cúrcuma e o sal e coloque-a em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno médio (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, mexendo ocasionalmente. Retire e sirva com o frango. Se quiser, adicione ao arroz de couve-flor cerca de 1 xícara de chá de brócolis cozido e picado.

Fonte: Castelo Alimentos Foto: A Receitinha_Divulgação

Couve-flor recheada

Ingredientes

1 couve-flor

1 cebola roxa

1 pimentão verde

3 fatias de queijo

3 fatias de presunto

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha

250 ml de leite

Sal e pimenta

Noz-moscada

100g de muçarela ralada

Modo de preparo

Cozinhe a couve-flor. Corte a cebola e o pimentão em tiras compridas. Coloque uma fatia de queijo em cima de uma de presunto e enrole as duas juntas. Corte os rolinhos ao meio. Abrindo um pouco os ramos, vá colocando as tiras de cebola e pimentão, assim como os rolinhos de presunto e queijo, na couve-flor.

Derreta a manteiga em uma panela e mexa constantemente enquanto coloca a farinha. Tempere com sal, pimenta e noz-moscada e mexa mais um pouco. Despeje o molho sobre a couve-flor e termine polvilhando com muçarela. Leve ao forno a 170ºC por 20 minutos.

Fonte: A Receitaria Foto: A Receitinha_Divulgação

Salada de couve-flor

Ingredientes

Para a salada

1 couve-flor

Sal e pimenta

3 colheres (sopa) de azeite

3 ovos cozidos

150g de aipo, cortado em cubos

1 cebola roxa, cortada em cubos

Para o molho

200g de iogurte natural

1 colher (sopa) de mostarda

1 colher (sopa) de mel

2 colheres (sopa) de erva-doce fresca, picada

1 dente de alho, picado

3 colheres (sopa) de azeite

Suco de meio limão siciliano

Modo de preparo

Corte a couve-flor em pedaços pequenos e jogue fora o talo. Espalhe os pedaços em uma assadeira, tempere com sal e pimenta e coloque azeite por cima. Mexa para cobrir tudo igualmente e depois leve ao forno por 15 minutos a 200ºC. Corte os ovos e coloque-os em uma vasilha grande com a couve-flor assada, o aipo e a cebola.

Para o molho, adicione todos os ingredientes em uma vasilha ou em uma garrafa de molho, mexa (ou agite!) até chegar a uma consistência cremosa. Coloque o molho sobre a salada e misture algumas vezes com uma colher para que fique bem coberta.

Fonte: A Receitaria Foto: Revista da Mulher_Divulgação

Tabule de couve-flor

Ingredientes

1 couve-flor média

2 tomates italianos

10 fatias de tomates secos

1 limão

1 cebola roxa

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 buquê inteiro de cheiro-verde bem picado

Sal e pimenta-do-reino moída na hora, a gosto

Modo de preparo

Corte a couve-flor e enxágue. Deixe escorrer e passe para um processador. Triture rapidamente os buquês na velocidade 2 até que vire uma farofa grossa. Corte os tomates italianos em cubinhos, sem as sementes. Faça o mesmo com o tomate seco e a cebola. Em uma tigela, misture a couve-flor triturada, os tomates (crus e secos), a cebola, suco do limão e cheiro-verde picado. Junte o azeite, o sal e a pimenta. Misture bem e deixe na geladeira até a hora de servir.

Fonte: Revista da Mulher

Foto: Revista da Mulher_Divulgação

Penne com couve-flor e bacon e parmesão

Ingredientes

180g de macarrão tipo penne

350g de couve-flor

60g de bacon defumado em cubos

2 ovos

1 dente de alho

2 colheres (sopa) de azeite

Queijo parmesão ralado

1 colher (sobremesa) de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Corte a couve-flor em buquês e cozinhe-a em água fervente com sal por cerca de 10 minutos (ela deve ficar crocante ao fim do cozimento). Escorra e reserve. Cozinhe a massa conforme as indicações do pacote. Retire o macarrão da panela e reserve a água do cozimento para depois. Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva e frite o dente de alho inteiro. Junte então o bacon cru e deixe refogar até ficar bem dourado. Retire o dente de alho da panela e acrescente a couve-flor cozida em pequenos buquês. Misture delicadamente em fogo médio para o legume pegar o sabor da fritura. Coloque a massa cozida na panela com a couve-flor e misture. Acrescente um pouco da água do cozimento da massa, se for necessário, para que o prato não fique muito seco. Nesta hora, junte também os ovos batidos, um pouco de sal, pimenta e a salsinha picada. Deixe cozinhar até os ovos estarem no ponto de sua preferência. Salpique queijo ralado por cima e sirva em seguida.

Fonte: Revista da Mulher Foto: Revista da Mulher_Divulgação

Bolinhos de couve-flor com gorgonzola e cuscuz

Ingredientes

½ couve-flor

40g de gorgonzola

5 colheres (sopa) de cuscuz marroquino ou sêmola de trigo

1 colher (sopa) de azeite de oliva

2 ovos

50g de farinha de rosca

3 colheres (sopa) de gergelim branco

Modo de preparo

Cozinhe a couve-flor cortada em buquês por cerca de 10 minutos em água fervente. Enquanto isso, misture a farinha de rosca com o gergelim em um prato raso. Em uma tigela, bata os ovos com o azeite de oliva e o cuscuz marroquino. Desfaça grosseiramente a couve-flor cozida com ajuda de um garfo e acrescente-a ao preparo de ovos. Misture bem. Forme bolinhas com essa massa, com o auxílio de uma colher de sorvete. No centro da bola, faça um pequeno buraco com os dedos e disponha dentro dele um cubinho de gorgonzola. Enrole a bolinha com as mãos para cobrir o queijo.

Passe as bolinhas pela mistura de farinha de rosca com gergelim, de forma a cobrir inteiramente cada uma. Passe as bolinhas para uma assadeira antiaderente e leve ao forno à 220°C por cerca de 20 minutos, até que elas estejam douradas. Sirva em seguida como acompanhamento de uma carne ou com salada.

Fonte: Revista da Mulher