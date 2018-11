A receita original e as variantes de guacamole

O guacamole é uma iguaria mexicana feita com abacate. Prepará-lo em casa é muito simples. É uma salsa muito versátil, que pode ser feita de vários modos diferentes da receita original.

Em restaurantes mexicanos o guacamole é servido para acompanhar nachos ou tortillas, mas também é ótimo simplesmente para passar no pão ou como uma salsa para temperar verduras e saladas. Veja como preparar o guacamole de acordo com a receita tradicional e em outras variantes. Foto: Creative Commons

A receita original

Ingredientes

4 abacates

2 limões

1 pitada de sal

Modo de preparo

Divida o abacate ao meio e retire a semente. Recolha a polpa com uma colher tirando o máximo possível (a parte mais perto das cascas das frutas são muito ricas em nutrientes) e amasse com um garfo em uma tigela para formar um purê. Rale um pedaço de casca de limão, esprema a fruta e adicione tudo ao purê de abacate. Mexa bem para misturar e finalizar. Acerte o sal e bom apetite! Foto: Divulgação

Guacamole ao iogurte

A partir da receita básica, você pode obter um molho guacamole mais rico adicionando iogurte. O blog Two Peas And Their Pod sugere a utilização do iogurte grego, para o qual você deve adicionar o abacate maduro, 1 dente de alho, suco de limão, pimenta, pimenta do reino, cominho

Modo de preparo

Misture os ingredientes até obter a consistência desejada para a salsa e regule a quantidade de temperos de acordo com seu gosto. Para a versão vegana, substitua o iogurte normal pelo vegetal. Foto: Divulgação

Guacamole com tomates

Ingredientes

2 abacates

1 tomate maduro

1 pimenta jalapinha

2 colheres (sopa) de cebola picada

1 dente de alho picado

suco de limão

sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Depois de retirar a polpa do abacate, amasse-a com um garfo e acrescente aos poucos os outros ingredientes.

Guacamole com cebolas roxas

Ingredientes

2 ou 3 abacates maduros

½ cebola roxa picada

Coentro

Sal

1 pimenta

3 colheres (sopa) de suco de limão.

Modo de preparo

Você pode decidir por não adicionar a pimenta vermelha se você não quiser um molho picante. Pique a cebola, amasse a polpa do abacate e acrescente os outros ingredientes. Foto: Divulgação

Guacamole picante

Ingredientes

4 abacates maduros

½ cebola roxa

3 limões

sal e uma pimenta jalapinha

Modo de preparo

Alternativamente, você pode usar uma outra variedade de pimenta, pimenta em pó ou seca. Amasse o abacate, misture todos os ingredientes, adicione o suco de limão e mexa.

Fonte: www.greenme.com.br

Para acompanhar sanduíches, espaguete, saladas e muito mais!

O abacate é uma fruta que oferece uma multiplicidade de benefícios e utilidades para nossa saúde e alimentação. O molho de abacate, uma deliciosa fusão de vegetais que substitui a maionese tradicional e outros molhos, pastas e patês e é muito mais saudável, pois não contribui para o aumento do colesterol (só leva verduras e legumes, em seus ingredientes).

O molho de abacate serve para enriquecer e acompanhar saladas, sanduíches, tortas, macarronada, brusquetas, espaguete, panquecas, hambúrgueres vegetais e outros pratos. Outra vantagem é que é uma receita crudívora (alimentação viva), pois é uma comida crua, fresca e nutritiva, com os princípios vitais ativos. E não param por aí as vantagens. Além de tudo, é uma receita barata, simples, rápida e fácil de preparar!

1. Molho de abacate básico

Ingredientes

1 abacate maduro

1 dente pequeno (ou um pedaço) de alho

1 ponta de colher de chá de açafrão em pó

1 pitada de sal

2 colheres de chá de azeite extravirgem

Modo de preparo

Para fazer um caprichado molho de abacate escolha um fruto maduro. Retire pele e caroço, use somente a polpa. Descasque o alho e retire seu fio interno (se houver), coloque-o em um processador, liquidificador ou mix, juntamente com o açafrão e o azeite extravirgem. Bata tudo bem e, pronto, use-o imediatamente.

2. Como conservar, se sobrar

Se não for utilizar todo o molho, guarde-o em um pote com tampa na geladeira, em recipiente hermético, preferivelmente de vidro. Dura porém poucos dias (máximo 2). O ideal é que se consuma no mesmo dia, pois, caso contrário sofrerá alteração na cor e no sabor e os nutrientes não estarão com seu princípios tão ativos, como se consumido bem fresco.

3. Como usar

Esse molho pode ser utilizado, como acompanhamento, em vários tipos de refeições e temperado de outras formas, acrescentando outros ingredientes, é só utilizar a criatividade e incrementar, de acordo com a preferência e o paladar.

Fonte: www.greenme.com.br