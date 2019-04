6 receitas para uma Páscoa vegana

A Páscoa é tempo de delícias feitas com chocolate, inclusive para os veganos. Sim, mesmo quem tem restrição ao consumo de alimentos de origem animal, pode participar da “festa” e saborear as delícias da época, seja um bombom, uma trufa ou ainda um ovo inteiro de chocolate.

Para quem vai presentear, atenção aos rótulos: o chocolate não deve conter leite ou vestígios de leite e derivados. Quem dá a dica é a nutricionista Stephanie Bordon, da Casa Nutri.

“Geralmente os chocolates com alto teor de cacau não contém leite, no entanto é importantíssimo ficar atento ao rótulo. Alguns podem conter gordura de manteiga ou outros compostos de origem animal. Lembre-se também de verificar a presença de mel e de albumina [presente em corantes] no chocolate”, diz Stephanie. E para tornar a data ainda mais especial, que tal preparar os doces veganos em casa?

Marcas de chocolates veganos

Melken Harald Dark

Cacau Show Orgânico

Melken Harald Meio Amargo

Lindt 70%-80% Cacau (suíço)

Callebaut Meio Amargo ou Amargo

Carob House (alfarroba)

Fonte: Casa Nutri

Alfarroba é alternativa

A alfarroba é uma das alternativas ao chocolate/cacau. É uma vagem nativa do Mediterrâneo, de coloração marrom escura e sabor adocicado. A grande diferença com o cacau está na concentração de gordura e açúcar. “O cacau apresenta 23% de gordura e 5% de açúcar. Já para a alfarroba as quantidades são de 0,7% e 38% a 45%, respectivamente”, observa a nutricionista. Uma excelente opção para veganos e para quem pretende perder peso.

Bombom vegano

Foto: Casa Nutri_Divulgação

Ingredientes

250g de chocolate meio amargo belga (marca sugerida Callebaut) picado

50g de chocolate meio amargo belga (marca sugerida Callebaut) inteiro

20g damascos cortados em pedacinhos

20g uva-passa

20g avelã triturada

Modo de preparo

Corte em pedacinhos 250g de chocolate. Coloque em uma travessa plástica, própria para micro-ondas, durante 30 segundos. Retire do micro-ondas e misture. Volte ao micro-ondas por mais 30 segundos. Retire do micro-ondas e misture. Adicione os outros 50g de chocolate meio amargo belga (inteiro) à travessa e mexa. Com auxílio de um termômetro esfrie o chocolate até chegar na temperatura de 31°C. Não coloque dentro da geladeira para esfriar. Apenas mexa até atingir a temperatura desejada. Assim que obtiver a temperatura de 31°C adicione as passas, damascos e a avelã. Mexa bem até que todos os ingredientes estejam uniformes. Distribua em forminhas de bombom. Leve à geladeira por 15 minutos. Retire da geladeira e deixe em ambiente fresco por 5 horas. Desenforme com delicadeza.

Fonte: Stephani Bordon_Casa Nutri

Ovo trufado vegano

Foto: Casa Nutri_Divulgação

Ingredientes

Casca de chocolate

250g de chocolate meio amargo belga (marca sugerida Callebaut) picado

50g de chocolate meio amargo belga (marca sugerida Callebaut) inteiro

Recheio

150g de coco fresco ralado

50g de eritritol

200ml leite de coco

Modo de preparo

CASCA. Corte em pedacinhos 250g de chocolate. Coloque em uma travessa plástica própria para micro-ondas durante 30 segundos. Retire do micro-ondas e misture. Volte ao micro-ondas por mais 30 segundos. Retire do micro-ondas e misture. Adicione o outro 50g de chocolate meio amargo belga (inteiro) à travessa e mexa. Com auxílio de um termômetro esfrie o chocolate até chegar na temperatura de 31°C. Quando esfriar o chocolate a temperatura de 31°C porcione em uma forma de casca de ovo 250g. Leve à geladeira para esfriar por 15 minutos. Retire da geladeira e deixe em ambiente fresco por 5 horas. Desinforme com delicadeza. Reserve.

RECHEIO. Em uma panela adicione todos os ingredientes e mexa até levantar fervura. Desligue o fogo. Espere esfriar e recheie o interior da casca do ovo desinformada.

Fonte: Stephani Bordon_Casa Nutri

Trufas energéticas

Foto: Vigilantes do Peso_Divulgação

Ingredientes

100g de tâmaras secas

1 xícara (chá) de flocos de aveia

1 colher (sopa) de manteiga de amendoim sem sal

2 colheres (sopa) de cacau em pó sem açúcar

2 colheres (sopa) de leite de amêndoas, natural, sem açúcar

2 colheres (sopa) de flocos de coco sem açúcar

Modo de preparo

Bata no liquidificador as tâmaras, metade da aveia, a pasta de amendoim, o cacau em pó e o leite de amêndoas, até obter uma massa consistente. Forme pequenas bolinhas com a quantidade aproximada de 2 colheres (chá) da massa em cada uma. Misture o restante da aveia com o coco ralado em um prato fundo e passa as bolinhas, enrolando novamente para aderir. Você pode manter em geladeira por até 5 dias.

Fonte: Vigilantes do Peso

Cookie vegano de chocolate

Foto: Vigilantes do Peso_Divulgação

Ingredientes

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

2/3 de xícara (chá) de cacau em pó sem açúcar

½ colher (chá) de fermento em pó

½ colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de açúcar demerara

1/3 de xícara (chá) de óleo de coco

1 colher (chá) de essência de baunilha

3/4 de xícara (chá) de água quente

1 xícara (chá) de flocos de coco sem açúcar

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180ºC. Forre duas formas com folha de papel-manteiga. Em uma tigela grande, misture a farinha, o cacau, o fermento e o sal. Em outra tigela, bata com um mixer o açúcar, o óleo e o extrato de baunilha até que se misturem por completo. Adicione metade da mistura de farinha e metade da água quente na mistura de açúcar e bata até atingir uma textura homogênea. Junte o coco, o restante da água e da mistura de farinha e bata novamente até que todos os ingredientes se combinem. Com uma colher, retire porções da massa e modele 50 bolas.

Nas formas forradas, organize as bolas deixando um espaço de um dedo entre elas. Depois de organizadas, achate as bolas de massa com a parte de trás de uma colher molhada. Leve as formas ao forno e deixe assar por cerda de 10 minutos. Retire do forno e deixe os cookies esfriarem, ainda nas formas, por 2 minutos. Remova os cookies para um recipiente destampado para que resfriem completamente.

Fonte: Vigilantes do Peso

Prestígio vegano

Ingredientes

¼ xícara (chá) de batata lisa cozida e amassada

1 ½ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

Essência de coco (opcional)

1 1/2 xícara (chá) de coco ralado integral

Amêndoas cruas (opcional)

Pitada de sal marinho

300g de chocolate 60% orgânico

Modo de preparo

Em um bowl, coloque a batata amassada já fria e o açúcar de confeiteiro. Com a ajuda de uma espátula pão-duro misture até conseguir uma consistência líquida. Se for utilizar, adicione a essência de coco e misture bem. Junte o açúcar de confeiteiro restante, sal e misture bem até conseguir uma pasta grossa. Por último, junte o coco ralado e misture com as mãos até incorporar. Faça barrinhas com uma porção da massa. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e tempere (mexendo com uma espátula, de um lado para o outro, em uma superfície lisa, até atingir 21°C: use um termômetro para aferir a temperatura). Disponha em um bowl. Banhe as barrinhas no chocolate temperado e finalize com uma amêndoa por cima (opcional). Deixe cristalizar em uma folha de papel-manteiga na geladeira.

Dica. A batata e o tipo de açúcar desta receita não devem ser substituídos. Será mais fácil fazer as barrinhas se despejar a massa de coco em uma forma e depois cortar as barrinhas com o auxílio de uma faca.

Fonte: Chubby Vegana (blog)