6 receitas fáceis e gostosas de pizza sem glúten

Nutriente que pode trazer alergias a certas pessoas, o glúten é uma proteína encontrada no centeio, cevada e no trigo. Portanto, os alimentos que provém dessas matérias-primas possuem o glúten e são proibidos para quem apresenta algum tipo de intolerância. Mas fique tranquila, com nossas dicas de pizza sem glúten, vamos tirar a redonda da sua lista negra! Ao invés de utilizar a farinha de trigo, vamos comprovar que a pizza sem glúten é um desejo que está ao seu alcance.

Fonte: https://tudoela.com/pizza-sem-gluten Foto: Divulgação

Receita 1

Ingredientes

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de leite de soja

1 pitada de sal

2 xícaras de arroz cozido sem sal

2 ovos

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite com os ovos. Vá acrescentando o arroz. Depois que formar um creme, acrescente o sal e fermento e bata novamente. Espalhe a massa numa forma e asse por 25 minutos. Assim que estiver assada adicione e asse por 10 minutos. Foto: Divulgação

Receita 2

Ingredientes

½ xícara de iogurte natural

2 xícaras de couve-flor

1 ovo

1 pitada de sal

Temperos como orégano, manjericão e alecrim

Modo de preparo

Em forno preaquecido a 200 graus.

Rale a couve-flor, coloque-a num pano fino e torça-o para tirar a umidade. Coloque-as numa tigela e adicione o ovo, o iogurte e os temperos. Quando a mistura ficar homogênea, espalhe-a na forma de e asse por uns 30 minutos. Adicione o recheio de sua preferência e asse por 10 minutos. Foto: Divulgação

Receitas light de pizza sem glúten

Receita 1

Ingredientes

Massa

½ kg de mandioca

1 ovo

2 tabletes de fermento biológico

2 colheres de chá de açúcar

2 xícaras de chá de amido de milho

2 colheres de sopa de margarina culinária

1 colher de chá de sal

Recheio

Fatias de muçarela light

1 brócolis

Alho a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Prepare a mandioca em pedaços e coloque-os na panela de pressão, cozinhando por 15 minutos. Após pronta, escorra e a esprema até formar um purê. Em seguida, coloque o purê, açúcar e amido de milho, misturando tudo. Faça um buraco no meio e adicione margarina, ovo fermento. Misture até ficar homogêneo. Cubra e reserve por 40 minutos.

Divida a massa ao meio, abra e salpique com fubá. Leve a massa para uma forma arredondada, cubra com molho de tomate e deixe assar por 25 minutos. Adicione o recheio e asse por 10 minutos. Foto: Divulgação

Receita 2

Ingredientes

Massa

2 colheres de cream-cheese light

2 colheres de amido de milho

4 colheres de leite em pó desnatado

1 ovo

1/2 colher de fermento em pó

Recheio

Fatias de muçarela light

Molho de tomate

Alho a gosto

1 abobrinha em rodelas

Modo de preparo

Bata o ovo, adicione os ingredientes e misture tudo. Despeje a massa numa forma e asse por 15 minutos. Para rechear, adicione abobrinha refogada no alho e azeite. Adicione os recheios e asse por mais 10 minutos. Foto: Divulgação

Receita 3

Ingredientes

Massa

1/2 xícara de ricota light ralada

1/2 colher de chá de noz moscada

1 ovo

2 xícaras de couve-flor

1/2 xícara de muçarela ralada

1 dente de alho pequeno amassado

Recheio

120g de queijo muçarela ralada light

3 tomates picados sem pele e sem sementes

2 dentes de alho amassados

4 fatias médias de ricota

1 colher de café de azeite

Orégano a gosto

Sal a gosto

Molho de tomate a gosto

Modo de preparo

Pique apenas as florzinhas da couve-flor até obter uma farofa. Leve ao micro-ondas e cozinhe por 10. Misture-as com os demais ingredientes. Coloque numa assadeira redonda e asse por 20 minutos. Retire, adicione o molho de tomate e ingredientes do recheio. Asse por mais 10 minutos. Foto: Divulgação

Receita 4

Ingredientes

Massa

½ xícara de chá de fécula de batata

1 colher de sopa de margarina

1 xícara de amido de milho

2 xícaras de leite

1 colher de sopa de fermento biológico

Recheio

Fatias de muçarela light

Molho de tomate

Manjericão a gosto

Orégano a gosto

Azeite

Modo de preparo

Adicione a margarina, a fécula, fermento e amido de milho até incorporar. Vá colocando leite e amassando. Estique a massa e coloque na forma. Adicione os ingredientes asse por 20 minutos.

Quais as vantagens da massa de pizza sem glúten?

Depois do sabor, a resposta só pode ser uma: saúde. Afinal, está comprovado que uma dieta sem glúten traz benefícios como:

Alivia enxaquecas e dores articulares;

Reduz inflamações;

Aumenta os níveis de energia;

Ajuda a afinar a silhueta;

Diminui a barriga;

Ajudar nas dores de cabeça;

Auxilia no tom da pele;

Melhora estados depressivos.

De olho em todos esses benefícios tentadores, ainda indicamos que você pode degustar uma pizza sem glúten com recheios orgânicos, fazendo diferença na sua saúde e dietas alimentares.

Fonte: https://tudoela.com/pizza-sem-gluten