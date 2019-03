6 alimentos para turbinar o treino

Foto: Freepik

Comer antes de qualquer prática esportiva é essencial para evitar desconfortos durante o treino como hipoglicemia e, consequentemente, queda de pressão. E escolher os alimentos certos nesse momento podem garantir aquele “gás” extra no exercício e melhorar os resultados.

O lanche deve ser leve também para não pesar no estômago e comprometer a atividade. Uma opção é lanche de pão integral com alface, tomate, patê (atum, frango) e queijo magro. “Alimentação no pré-treino depende muito do objetivo de cada um. As quantidades e tipos de alimentos variam se a meta for perda de peso, ganha de massa magra, competição ou melhora no desempenho”, ressalta a nutricionista Daniela Kokol, quem dá as dicas de quais alimentos incluir na dieta para turbinar o treino. Foto: Freepik

1 – Batata-doce

O principal benefício da batata-doce para quem faz atividade é o seu índice glicêmico, que pode ser considerado mais baixo que boa parte dos carboidratos de rápida digestão. “A vantagem de consumir um carboidrato de índice glicêmico baixo é que você consegue ter energia por mais tempo e sem interrupções”, explica Daniela Kokol.

PREPARO. Para manter as propriedades necessárias para o treino, a batata-doce deve ser cozida. Uma dica para variar o sabor é polvilhar canela ou ervas no preparo.

Foto: Pixabay

2 – Banana

A banana é uma fruta energética, rica em vitaminas e minerais e muita prática para ser consumida antes do treino. Rica em potássio, ajuda a balancear a água no organismo e promove o relaxamento muscular – a falta deste mineral pode causar câimbras e dores durante e após as atividades físicas. Além de tudo é uma fruta fácil de encontrar em todas as épocas do ano.

PREPARO. Para turbinar a porção, a nutricionista sugere comer banana com aveia ou pasta de amendoim.

3 – Mandioca

Taí uma excelente opção para quem deseja ganhar massa magra. O prato fornece carboidratos e proteínas importantes para os músculos e, por ser de fácil digestão, a mandioca não causa a sensação de desconforto. “Além disso, o fósforo presente na mandioca ajuda a combater o cansaço e a fadiga, e o cálcio deixa os ossos mais fortes”, comenta a nutricionista.

PREPARO. O frango tem uma boa quantidade de aminoácidos que junto aos carboidratos da mandioca melhora a qualidade dessa refeição. Então uma boa dica é consumir mandioca com frango desfiado. Foto: Pixabay

4 – Tapioca

O consumo da tapioca é indicado antes do treino mais intenso como a prática de lutas e corrida, por exemplo – ressaltando que a refeição pré-treino para esse tipo de atividade deve ser mais reforçada e acompanhada por nutricionista.

PREPARO. Por ser um carboidrato de absorção rápida, a tapioca deve ser acompanhada de uma fonte de proteínas como frango ou ovo.

5 – Grãos integrais

Ricos em fibras, os grãos integrais têm baixo índice glicêmico, o que permite ao alimento ser absorvido lentamente pelo organismo. Além de saudáveis, são fonte direta de energia para o treino.

PREPARO. Existem infinitas maneiras de incorporar os grãos integrais na dieta do dia a dia Foto: Pixabay

6 – Suplementação

A suplementação também é muita prática e eficiente, segundo Daniela Kokol. A mistura de whey isolado (proteína de rápida absorção) e palatinose (carboidrato energético de longa duração) fornece nutrientes essenciais para um pré-treino.

PREPARO. A suplementação tem opções variadas de consumo e se adequa facilmente à rotina alimentar.

Consultoria – Uninutriti Nutrição e Superbom – Alimentos Saudáveis