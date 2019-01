5 receitas de suflê de cenoura dar água na boca

O suflê de cenoura é um prato rápido, leve e delicioso! Sua preparação pode ser doce ou salgada, mas em ambas sua principal característica é a leveza. Outra característica marcante é que deve ser consumido imediatamente após sair do forno, pois murcha muito rapidamente. Quer algumas dicas para não errar no preparo do suflê? Acompanhe!

Acrescente 1 pitada de sal quando for bater as claras em neve que deverão ficar bem firmes, em picos duros; de preferência, asse o suflê em porções individuais em peças de louça ou cerâmica untados com manteiga. Assim, você não corre o risco do suflê ficar cru no meio. Foto: Adobe Stock

Se optar por um refratário, ele deverá ser bastante alto para que não transborde; nunca abra a porta do forno enquanto estivem assando o suflê. Qualquer variação de temperatura fará com que murche; a temperatura do forno é muito importante.

Ele deve estar pré-aquecido a 250°C para os suflês salgados e, 180°C para os doces; cada etapa da mistura dos ingredientes deve ser feita com delicadeza e, ao incorporar as claras em neve, utilize uma escumadeira ao invés de uma colher.

Fonte: https://tudoela.com

Suflê simples de cenoura

Ingredientes

1 xícara (chá) de cenoura ralada bem fina

½ cebola pequena ralada

½ colher (sopa) de manteiga

1 ½ colher (sopa) de farinha de trigo

1 ½ colher (sopa) de manteiga

500 ml de leite

3 gemas

6 claras em neve

Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Queijo parmesão para polvilhar

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno 250°C e unte os vasilhames com manteiga. Reserve. Leve a cenoura com a ½ colher de sopa de manteiga ao fogo, acrescente sal e pimenta e refogue até ficar macia (cerca de 2 min). Em outra panela, derreta a manteiga, acrescente a cebola e refogue rapidamente sem deixar dourar.

Acrescente a farinha de trigo e mexa bem. Junte o leite e continue mexendo para não formar grumos até engrossar. Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Retire do fogo, acrescente as gemas uma a uma e misture delicadamente após cada adição. Incorpore as claras aos poucos e mexa delicadamente. Coloque a mistura nos vasilhames, polvilhe parmesão ralado e leve ao forno por cerca de 20 min.

Suflê de cenoura com creme de leite

Ingredientes

1 cebola pequena ralada

2 colheres de sopa de manteiga

2 xícaras de chá de cenouras cozidas em tiras

300 ml de leite

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 lata de creme de leite

3 gemas

5 claras em neve

Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Parmesão para polvilhar

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno 250°C, unte com manteiga o refratário onde será assado o suflê e reserve. Em uma panela, doure a cebola na manteiga, acrescente a farinha de trigo e mexa bem. Junte o leite e mexa até engrossar. Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Retire do fogo, acrescente a cenoura, o creme de leite, as gemas uma a uma e misture até obter um creme homogêneo. Incorpore as claras em neve delicadamente, coloque no refratário e polvilhe com o parmesão. Leve ao forno por 25 min ou até ficar dourado.

Suflê de cenoura com gorgonzola

Ingredientes

2 xícaras (chá) de cenoura cozida e amassada como purê

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

500 ml de leite

4 colheres (sopa) de queijo gorgonzola

3 gemas

5 claras em neve

Pimenta e noz moscada a gosto

Parmesão para polvilhar

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno 250°C e unte com manteiga os ramequins (pequena tigela circular de porcelana). Reserve. Em uma panela, derreta a manteiga, junte a farinha de trigo e mexa bem. Acrescente o leite e mexa até engrossar. Tempere com pimenta e noz moscada a gosto e reserve.

Derreta o queijo gorgonzola em uma panela, acrescente o creme, o purê de cenoura, as gemas uma a uma e mexa até obter uma massa homogênea. Misture delicadamente as claras, disponha nos ramequins e leve ao forno por 25 min ou até dourar.

Suflê de cenoura com requeijão

Ingredientes

½ kg de cenoura ralada no ralo fino e cozidas

300 ml de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de cebola ralada

Sal, pimenta e noz moscada a gosto

200g de requeijão cremoso

3 gemas

5 claras em neve

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno 250°C e unte com manteiga o refratário onde será assado o suflê. Reserve. Em uma panela, doure a cebola na manteiga, acrescente a farinha e mexa bem. Junte o leite e mexa até engrossar. Tempere com sal, pimenta e noz moscada. Adicione a cenoura, o requeijão, as gemas uma a uma e mexa delicadamente. Misture as claras em neve delicadamente e leve ao forno por 25 min ou até dourar.

Suflê de cenoura vegano

Ingredientes

2 xícaras (chá) de cenoura ralada bem fina

2 colheres (sopa) de cebola picada

½ dente de alho picado

Sal, pimenta, cebolinha e orégano a gosto

1/3 xícara (chá) de óleo vegetal

1 ½ xícara (chá) de água

2 xícaras (chá) de farinha de grão de bico

1 xícara (chá) de farinha de aveia

1 colher (chá) de vinagre de maçã

1 colher (chá) de fermento em pó

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno 220°C e unte com óleo vegetal o refratário em que será assado o suflê. Reserve. Em uma panela, refogue a cebola e o alho em 1 colher de sopa de óleo vegetal. Junte a cenoura e refogue por 3 min. Tempere com sal, pimenta, orégano e a cebolinha. Reserve. Bata muito bem no liquidificador a água, o óleo, sal e pimenta a gosto.

Com o liquidificador desligado, vá acrescentando as farinhas e volte a bater até a massa ficar homogênea. Acrescente o vinagre e bata mais um pouco. Por último, acrescente o fermento e dê uma leve batidinha. Despeje metade da massa no refratário, acrescente o refogado de cenoura, cubra com o restante da massa e salpique orégano. Leve ao forno por 35 min ou até dourar.