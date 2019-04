5 receitas de café quentinho para esperar o Inverno

Hoje, 14 de abril, é o Dia Internacional do Café. Uma das bebidas mais apreciadas do mundo, é também um excelente digestivo, dá energia ao corpo e aquece o coração. A mudança no clima contribui para que o ingrediente volte à mesa e não apenas no café da manhã, mas como lanche da tarde e mesmo da noite. E com os ingredientes certos, o cafézinho fica ainda mais especial. “Combinar café com uma dose de bebida alcoólica como o uísque, alguns licores ou o conhaque, e especiarias como cravo, canela ou gengibre, além de harmonizarem muito bem, também deixam a bebida mais quentinha”, sugere a diretora de marketing do Café Cassiano, Lia Lima Gatti Höfling. Então confira cinco receitas saborosas de drinks com café, ideais para curtir o Outono e esperar pelo Inverno, selecionadas pelo Café Cassiano especialmente para os leitores do Mais Sabor.

Café Mocha

Ingredientes

½ xícara (chá) de café passado na hora

½ xícara (chá) de leite

Pedaços de chocolate ao leite a gosto

Calda de chocolate

Modo de preparo

Coloque os pedaços de chocolate no fundo da xícara, cubra-os com uma camada generosa de calda de chocolate e, em seguida, adicione o café quente. Finalize com leite quente.

Irish Coffee

Ingredientes

100ml de café quente

1 dose de uísque irlandês

100ml de chantilly para decorar

30ml de chocolate branco derretido (para o fundo do copo)

1 colher (chá) de açúcar

Modo de preparo

Coloque o chocolate branco no fundo da taça. Depois, acrescente o café quente, o uísque, o açúcar e misture. Decore com chantilly e raspas de chocolate.

Café de Inverno

Ingredientes

50ml de licor

1 pedaço de gengibre

5ml de suco de tangerina

60ml de café coado, bem forte

75ml de leite

2 colheres (sopa) de ganache de chocolate branco

Modo de preparo

Derreta o chocolate branco com creme de leite e coloque no fundo da taça. Amasse o gengibre, adicione o licor e o suco de tangerina. Reserve. Aqueça o leite e depois adicione o café. Coloque a mistura do licor e coe bem devagar na taça. Sirva com uma colher para misturar a bebida.

Café com doce-de-leite e chantilly

Ingredientes

1 xícara (de chá) de café adoçado a gosto e quente

2 colheres (de sopa) de doce-de-leite

Chantilly

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Coloque o doce-de-leite em um copo alto, “sujando” as paredes do copo. Despeje o café quente e coloque o chantilly por cima. Se quiser, polvilhe chocolate em pó para decorar. Sirva quente.

Creme de chocolate e café

Ingredientes

50ml de leite

60ml de creme de leite fresco

1 ½ gema

30g de açúcar

75g de chocolate meio amargo em barra picado (53% de cacau)

½ colher (café) de café moído para coador

Modo de preparo

Misture, com o fouet, as gemas e o açúcar. À parte, ferva o leite, o creme de leite e o café em pó; peneire e volte ao fogo. Derrame um pouco desse creme na mistura das gemas e depois despeje tudo na panela. Cozinhe até o ponto de creme. Coloque essa mistura sobre o chocolate picado peneirado e misture tudo com o fouet. Distribua nas xícaras e leve para gelar por 30 minutos, para ficar mais consistente. Rende duas xícaras.