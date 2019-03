4 receitas para refrescar com estilo

Nada melhor que um bom sorvete para refrescar neste verão (e nas outras estações também!). E que tal experimentar versões mais leves e saudáveis dessa delícia em casa? O gelato italiano, por exemplo, possui 50% menos gorduras e açúcares se comparado a uma receita de sorvete comum, além de permitir variações sem glúten, sem lactose e zero açúcar sem perder sabor.

“Ele é mais cremoso também o que permite identificar melhor o sabor, diferente do sorvete que fica muito duro porque precisa de temperatura mais baixa [19°C contra os 14°C do gelato] e o sabor é sentido quando ele derrete”, explica o socio-proprietário da Delizie Gelato e Café, Lubos Lehotsky. Do gelato, outras variações são possíveis, inclusive um picolé ultracremoso com direito à cobertura de chocolate.

“Você pode fazer gelato sem uma máquina de sorvetes, simplesmente colocando a massa em um recipiente grande e coberto no freezer”, acrescenta. Confira as receitas dessas delícias para saborear em casa com estilo!

Foto: Freepik

Receita básica de gelato

Ingredientes

2 copos de leite (500ml)

¾ de xícara (chá) de açúcar (150g)

4 gemas de ovos

1 fava de baunilha (ou raspas de limão)

Modo de preparo

Despeje o leite, metade do açúcar e a fava de baunilha (ou raspas de limão) em uma panela e leve para ferver em fogo baixo. Quando as primeiras bolhas começarem a aparecer, tire imediatamente do fogo e deixe esfriar. Reserve. Em um recipiente coloque as gemas e o restante do açúcar e bata com uma batedeira elétrica ou mixer, em velocidade alta, até que as gemas e o açúcar tenham sido totalmente combinados e formado uma mistura cremosa.

Baixe a velocidade do mixer e, sem parar de mexer, adicione o leite (agora sem a fava de baunilha ou raspas de limão) com cuidado. Misture tudo até obter uma massa homogênea. Volte para uma panela e leve ao fogo baixo. Aumente o fogo aos poucos a medida que a mistura for engrossando (o suficiente para cobrir uma colher levemente, mas não tanto que o ovo coagule), mexendo sem parar. Você vai obter um creme fino, porém, consistente e, quando isso acontecer, baixe o fogo gradualmente até desligá-lo por completo.

Retire a mistura do fogo, despeje-a em uma tigela e leve à geladeira, em recipiente coberto por papel-alumínio, por cerca de uma hora. Mexa de vez em quando para evitar formar “casquinha” na superfície. Após uma hora, retire o recipiente da geladeira e misture vigorosamente com um batedor ou colher de pau. Repita o processo a cada 15 minutos até completar duas. Feito isso, o gelato está pronto para comer.

Dica

Se usar as favas de baunilha ou raspas de limão, você pode cobrir a panela com uma tampa, o que retardará o processo de resfriamento e prolongará o processo de infusão, obtendo mais sabor. Ao fazer o creme fino, caso sinta que a mistura está ficando muito quente ou engrossando demais, adicione um pouco de leite frio. Foto: Pixabay

Semifreddo de morangos

Ingredientes

2 copos de creme de leite fresco bem frio (500 ml)

1 latinha de leite condensado

3 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 colher (chá) de extrato de baunilha

1 xícara (chá) de morangos picados

2 gotas de corante comestível vermelho (opcional)

Modo de preparo

Derreta a manteiga e deixe esfriar enquanto completa os seguintes passos. Lave os morangos, remova as hastes e corte em pedaços pequenos retirando a parte branca do interior. Com a ajuda de um mixer ou batedeira, bata 1/2 xícara de morangos, em velocidade média, até obter um purê.

Em uma tigela média, adicione o leite condensado, a manteiga derretida já fria, a baunilha, o purê de morangos e o restante de 1/2 xícara de morangos cortados e reserve. Novamente com a batedeira ou mixer, bata o creme de leite em alta velocidade até a mistura ficar bem espessa, por 5 a 10 minutos. A aparência será que chantilly, mas deve ficar expresso e firme o suficiente de modo que não desgrude da colher quando virada para baixo.

Em seguida, adicione a mistura com os morangos e mexa delicadamente. Coloque o sorvete em um recipiente limpo, cubra com papel alumínio e congele por, pelo menos, 6 horas.

Dica

Antes de servir, deixe o sorvete em temperatura ambiente por 5 minutos. Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

Picolé de morango

Ingredientes

500g de morangos picados

1 colher (sopa) de suco de limão

½ copo de açúcar

Palitos para picolé

Forma para picolé

Cobertura

300g de chocolate meio amargo ou ao leite

75g de óleo de coco

Papel manteiga

Modo de preparo

PICOLÉ. Em uma batedeira ou processador de alimentos, coloque os morangos picados, o açúcar e o suco de limão e bata até que todos os ingredientes estejam bem triturados e lisos e o açúcar tenha se dissolvido. Despeje a mistura nos moldes de picolé, espete os palitos e congele até ficar sólido.

COBERTURA. Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, mexendo sempre para que não queime. Depois acrescente o óleo de coco, misture bem e coloque em um copo alto para facilitar o “banho” de chocolate.

Deixe esfriar por alguns minutos. Cubra uma bandeja com papel-manteiga e reserve. Em seguida, retire os picolés do freezer e do molde e mergulhe um por um na calda de chocolate. Posicione os picolés sobre o papel-manteiga na bandeja e leve de volta para o freezer até formar uma casquinha.

Rendimento. 6 picolés Foto: João Carlos Nascimento_O Liberal

Milkshake de morango zero

Ingredientes

300ml de leite

2 bolas de gelato de morango zero

3 a 4 morangos picados

Calda de morango

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite e o sorvete. Passe a calda de morango na taça ou copo em que irá servir e, em seguida, despeje o milkshake. Decore com morangos picados

Dica

Você pode bater os morangos picados junto ao milkshake ou decorar a bebida com as frutas.