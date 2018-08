4 opções econômicas para consumir peixe no Inverno

Você sabia que com a queda na temperatura os peixes diminuem suas atividades, ingerindo menos alimentos, além de se locomover pouco. De acordo com o especialista no assunto, Hermes Marcatti, da boutique de peixes Pescados Hermes, algumas espécies param de comer totalmente, dificultando a pesca no Inverno, e por consequência elevando o valor do pescado.

Segundo ele, quatro espécies não sofrem alteração de preço nesta época do ano: truta, anchova, badejo e tainha. “A temperatura cai e o valor do pescado sobe, naturalmente. Funciona como uma cadeia: quanto mais frio, mais difícil a pesca, mais horas trabalhadas, maior o valor do peixe, a conta é simples. Existem algumas espécies [citadas acima] que não são afetadas com o Inverno e são elas as melhores opções para consumo nesta época do ano”, explica o especialista do segmento. Foto: Pixabay_Divulgação

Os melhores peixes do Inverno

1 – Anchova

É um peixe de água salgada, que costuma ficar na superfície, por isso o Inverno não afeta a sua pesca. Esta espécie é muito conhecida por seu sabor, além de ter inúmeros benefícios para a saúde.

DICA DE RECEITA. A anchova forma uma combinação perfeita com massas.

2 – Truta

De água doce, a truta é um peixe que gosta do frio e pode ser facilmente encontrada em regiões montanhosas. É uma espécie muito nutritiva.

DICA DE RECEITA. A truta é de fácil harmonização e pode ser usada para diversos tipos de pratos, até mesmo nos mais sofisticados.

3 – Badejo

Comum em águas salgadas, o badejo é um peixe carnívoro, que não se intimida com a temperatura mais baixa. Tem pouca gordura e baixo colesterol.

DICA DE RECEITA. O badejo é ideal para preparar receitas leves, assadas ou grelhadas.

4 – Tainha

Junto com o frio, chegam os cardumes de tainha nas águas salgadas. A pesca dessa espécie é muito favorável no Inverno.

DICAS DE RECEITAS. As opções de pratos com tainha são infinitas. Uma ótima pedida é rechear este pescado com farofa.

Fonte: Pescados Hermes

Acerte na escolha dos condimentos

Um bom prato com peixe não se resume a escolha do pescado. Tão importante quanto o peixe, é a escolha dos condimentos. Os mais apropriados são as ervas. Use pouco sal, assim você valoriza o sabor do prato, sem perder a referência do pescado. “Alho, cebola, sálvia, manjericão, alecrim, pimenta, coentro e hortelã deixam o peixe com um sabor especial e garantem a saudabilidade do prato”, explica Hermes Marcatti.