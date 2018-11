3 dicas de acompanhamentos para hambúrguer de salmão

Hambúrguer de salmão não é exatamente uma opção tradicional na mesa dos brasileiros. Entretanto, para quem busca receitas alternativas aos pratos triviais do dia a dia, essa é uma ideia que traz uma experiência gastronômica diferente. Especialista em peixes e frutos do mar, a chef Mirian Marcatti, da Pescados Hermes, ensina o passo a passo do hambúrguer de salmão e indica três acompanhamentos perfeitos para harmonizar com o peixe.

Adepta da cozinha prática e saudável, Mirian sugere uma receita que leva poucos ingredientes e, segundo ela, não deixa o sabor de lado.

“O salmão é um peixe muito apreciado, fartamente usado na alta gastronomia, além de ser democrático, já que ele possibilita diversos mix de sabores”, comenta a especialista. Mirian explica que alguns ingredientes conseguem realçar ainda mais o sabor do salmão e são perfeitos para servirem de acompanhamento. É o caso da coleslaw (salada de repolho americana), e risoto de limão siciliano e o purê de ervilhas.

Foto: Divulgação

Hambúrguer de salmão

Ingredientes

1,5 kg de salmão moído (robalo também pode ser uma opção)

2 cebolas picadas

Cheiro-verde

Sal a gosto

Modo de preparo

Misturar o salmão moído, as cebolas e o cheiro-verde.

Acrescentar o sal aos poucos, até chegar no ponto desejado.

Separar em pequenas porções, moldando em formato redondo. Usar o modelador de hambúrguer, se preferir. Preaquecer o forno em temperatura média (180°C). Untar um refratário grande e colocar os hambúrgueres, um ao lado do outro. Levar ao forno por 10 minutos.

Fonte: Pescados Hermes

Dicas de Acompanhamentos

Para agilizar a vida corrida, e mesmo assim comer bem, a chef Mirian Marcatti selecionou 3 acompanhamentos que valorizam o sabor do salmão

1 – Coleslaw: salada de repolho americana

1 xícara (chá) de repolho roxo em fatias finas

1 xícara (chá) de repolho comum em fatias finas

1 cenoura ralada

1/2 xícara (chá) de iogurte integral

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

1 colher (sopa) de açúcar

1 colher (sopa) de mostarda amarela

Sal

Pimenta-do-reino

Modo de preparo

Misturar o iogurte, o vinagre, a mostarda e o açúcar. Temperar com sal e pimenta-do-reino, até o sabor desejado. Em um recipiente, juntar a mistura com os repolhos e a cenoura. Servir com o hambúrguer de salmão.

Fonte: Pescados Hermes

2 – Purê de ervilhas

200g de ervilha fresca

2 colheres (sopa) de manteiga

4 colheres (sopa) de água

1 cebola picadinha em cubos

Sal a gosto

Modo de preparo

Bater as ervilhas com a água no liquidificador até formar uma pasta. Dourar a cebola com a manteiga em uma frigideira média e misturar bem com a pasta e o sal, em fogo baixo. Servir com o hambúrguer de salmão.

Fonte: Pescados Hermes

3 – Risoto de limão siciliano

1 ½ xícara (chá) de arroz de risoto

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de azeite

50g de parmesão

½ xícara (chá) de vinho branco

Suco de 1 limão siciliano

4 xícaras (chá) de caldo de legumes fervente

Modo de preparo

Refogar a cebola no azeite, em uma panela grande. Acrescentar o arroz e o vinho, mexendo bem até a bebida evaporar. Adicionar o caldo de legumes e mexer sem parar. Quando o risoto estiver al dente, colocar o suco do limão. Finalizar o risoto com a manteiga e queijo parmesão. Depois de pronto, o prato pode ser decorado com raspas de limão. Servir com o hambúrguer de salmão.

Fonte: Pescados Hermes