10 receitas fáceis, deliciosas e simples com aveia

Todo mundo sabe que aveia faz muito bem. Rica em fibras, magnésio, zinco, vitamina B1, manganês, fósforo, proteínas e tantos outros nutrientes. A aveia ajuda a regular o intestino, a diminuir os níveis de colesterol, é boa para a saúde cardiovascular, auxilia na perda de peso e no ganho de massa muscular e ainda pode fazer toda a diferença na saúde de quem consome.

No entanto, esse item tão saudável não é uma unanimidade quando se trata de sabor. Há quem adore, mas há quem não suporte nem ouvir falar desse importante cereal. Mas você sabia que nem só de mingau vive a aveia? Confira receitas deliciosas. Foto: Divulgação

1. Aveioca

Existe uma tapioca bem diferente da tradicional. O nome dela é aveioca. Feita com aveia, água e ovos, o resultado é uma massa leve e saborosa. Para essa receita basta separar 3 colheres (sopa) de água, 3 colheres (sopa) de aveia em flocos, orégano e sal. O primeiro passo é hidratar por 5 minutos a aveia na água, e, em seguida, acrescentar 2 ovos, misturar e levar a massa à frigideira.

Uma opção de recheio é utilizar tomates cereja e queijo minas. Fica uma delícia! Veja a receita completa aqui!

2. Pão de aveia de micro-ondas

Uma receita prática, fácil e nutritiva. Com ingredientes como farelo de aveia ou aveia em flocos, ovos, fermento e especiarias, dá para fazer um pão crocante por fora e macio por dentro. O segredo é usar, além do micro-ondas, uma sanduicheira. Depois é só saborear! Foto: Divulgação

3. Smothie de aveia e morango

Ingredientes

¾ de xícara de leite

1 xícara de morangos congelados

¼ de xícara de iogurte natural

2 colheres de aveia

1 colher de mel e essência de baunilha

Modo de preparo: Bater tudo no liquidificador. Foto: Divulgação

4. Panqueca de aveia e banana

Ingredientes

1 ovo

1 banana

2 colheres (sopa) de aveia

1 colher (sopa) de chia e uma pitada de açúcar mascavo.

Modo de preparo: Após misturar tudo, é só colocar na frigideira em fogo baixo, virando para dourar dos dois lados. Adicione mel na hora de servir.

5. Farofa de aveia

Dá para fazer farofa com aveia também. Com ingredientes como azeite, ovos, cebola, alho, sal rosa, pimenta e, claro, aveia, é possível preparar uma receita que vai bem com vários tipos de comida. O modo de preparo consiste em refogar a cebola, o alho, adicionar o ovo cozido e depois a aveia e temperar. Ela estará pronta quando estiver bem douradinha. Faça o teste e delicie-se!

6. Biscoito de aveia com coco

Ingredientes

1 xícara de adoçante para uso culinário

3 colheres (sopa) de água

4 colheres (sopa) de margarina

1 ovo e essência de preferência

1 xícara (chá) de farinha de trigo

½ xícara (chá) de coco ralado

½ xícara (chá) de aveia em flocos

1/2a colher (chá) de fermento e canela

Modo de Preparo

Depois de misturar bem os ingredientes, coloque a mistura para assar e aguarde cerca de 25 minutos. Bom apetite!

7. Pudim de aveia e banana

A banana e a aveia juntas podem formar um delicioso pudim de microondas. A receita é fácil: só leva ovo, banana, aveia e canela em pó. Dois minutos de preparo e pronto.

8. Bolo de aveia com maçã

Ingredientes

4 maças sem casca

1 banana

2 xícaras de aveia

3 ovos

3 colheres de uva-passa

1 colher (sopa) de fermento em pó e canela.

Modo de preparo

Bata as maçãs, a banana e os ovos no liquidificador e depois misture o restante dos ingredientes. Leve ao forno por cerca de 50 minutos.

9. Aveia com frutas

A aveia fica muito bem com frutas. Dá para incluí-las, de modo simples, apenas por cima das frutas, ou fazer uma receita mais incrementada. Como essa, que leva aveia, stevia, leite de coco, água, gengibre em pó e canela.

Deixe a aveia e stevia hidratar na água por, no mínimo, 6 horas. Depois adicione o leite de coco, gengibre em pó e canela e adicione as frutas, de preferência. Fica uma delícia!