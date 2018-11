10 receitas de geleias para você experimentar

E eis que surge a combinação perfeita! O abacaxi, fruta tropical refrescante, aliado à pimenta, com seu toque de ardência, cria uma geleia levemente agridoce, delicada e saborosa. É um excelente acompanhamento para carne de porcos e defumados em geral, mas vai muito bem com queijos, torradas, com asinhas de frango fritas, iscas de peixe e frutos do mar.

Quer aprender como preparar essa iguaria deliciosa? Então, anote essas 10 receitas de geleia de abacaxi com pimenta e bom apetite! Foto: Divulgação

1. Geleia de abacaxi com pimenta dedo-de-moça

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar;

3 xícaras de chá de abacaxi picado;

½ xícara de chá de água;

2 pimentas dedo-de-moça picadas sem as sementes;

Suco de ½ limão.

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela e leva ao fogo médio. Mexa de vez em quando, por mais ou menos 10 min ou até adquirir ponto de geleia. Coloque em potes esterilizados. Foto: Divulgação

2. Geleia de abacaxi com pimenta malagueta

Ingredientes

1 abacaxi picado;

400 g de açúcar cristal;

250 ml de água;

1 pimenta malagueta inteira e ½ sem as sementes picada.

Modo de preparo

Bata no liquidificador o abacaxi, a água, o açúcar e a pimenta malagueta inteira. Leve a mistura ao fogo baixo, acrescente a outra metade da pimenta picada. Mexa até desgrudar levemente do fundo da panela. Coloque em pote esterilizado. Foto: Divulgação

3. Geleia de abacaxi com pimenta biquinho

Ingredientes

300 g de pimenta biquinho fresca;

1 abacaxi;

300 g de açúcar cristal;

600 ml de água.

Modo de preparo

Corte as pimentas, retire as sementes e pique bem miúdo. Lave o abacaxi, retire a casca e corte o miolo em rodelas. Leve o abacaxi e sua casca ao fogo com 500 ml de água e ferva por 20 min. Bata no liquidificador metade das pimentas com 100 ml de água até obter um creme e reserve. Retire as cascas do abacaxi e bata a polpa juntamente com o líquido de cozimento no liquidificador. Leve o abacaxi a uma panela, junte o açúcar, o creme de pimenta e a outra metade das pimentas picadas. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até o ponto de geleia. Coloque em vidros esterilizados. Foto: Divulgação

4. Geleia de abacaxi com pimenta calabresa

Ingredientes

5 xícaras de chá de abacaxi picado;

3 xícaras de açúcar cristal;

200 ml de água;

1 colher de sopa de pimenta calabresa em flocos.

Modo de preparo

Leve o abacaxi, o açúcar e a água em uma panela e cozinhe por 15 min ou até a calda engrossar levemente. Bata no liquidificar, volte à panela e acrescente a pimenta calabresa. Cozinhe até o ponto de geleia. Coloque em potes esterilizados.

5. Geleia de abacaxi com pimenta rosa

Ingredientes

1 abacaxi maduro;

2 xícaras de chá de açúcar cristal;

250 ml de água;

2 colheres de café de pimenta rosa moída.

Modo de preparo

Lave o abacaxi, retire a casca e corte o miolo em rodelas. Leve ao fogo baixo juntamente como o açúcar e a água. Cozinhe por 20 min. Bata no liquidificador juntamente com o líquido que se formou até ficar homogêneo. Volte à panela, adicione a pimenta rosa moída e cozinhe até ponto de geleia. Coloque em pote esterilizado.

6. Geleia de abacaxi com pimenta jalapeño

Ingredientes

1 colher de chá de cravo-da-índia;

1 abacaxi cortado em pedaços pequenos;

1 pimenta jalapeño vermelha, sem sementes, cortada em pedacinhos;

5 colheres de sopa de azeite;

1 cebola grande cortada em cubos;

1 colher de chá de canela em pó;

1 xícara de chá de açúcar.

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo alto até ferver. Abaixe o fogo e tampe a panela. Deixe cozinhar por 60 min, mexendo de vez em quando, ou até atingir o ponto de geleia. Coloque em potes esterilizados.

Esta receita é um excelente acompanhamento para churrascos. Mas, é para quem realmente aprecia uma iguaria com mais ardência.

7. Geleia de abacaxi com pimenta chipotle

Ingredientes

2 colheres de sopa de molho de pimenta chipotle;

500 g de cebolas;

5 colheres de sopa de manteiga;

1 colher de sopa de vinagre;

½ xícara de chá de suco de abacaxi pasteurizado;

1 ¼ xícaras de chá de açúcar;

½ colher de chá de sal.

Modo de preparo

Corte a cebola em tirinhas e refogue na manteiga em fogo baixo por 10 min ou até que desmanche. Acrescente os outros ingredientes e mexa até obter a consistência de geleia. Coloque em pote esterilizado.

8. Geleia de abacaxi com pimenta cambuci

Ingredientes

4 xícaras de chá de abacaxi em cubos;

12 pimentas cambuci vermelhas, sem sementes, cortadas em cubos bem pequenos;

2 xícaras de chá de água;

2 xícaras de chá de açúcar cristal;

Suco de ½ limão.

Modo de preparo

Leve ao fogo o abacaxi e a água e cozinhe por 15 min ou até que fique macio. Em fogo baixo, junte o açúcar, o suco de limão e as pimentas. Cozinhe por 30 min, ou até o ponto de geleia. Coloque em pote esterilizado.

9. Geleia de abacaxi com pimenta bode amarela

Ingredientes

1 abacaxi maduro cortado em cubos;

200 g de açúcar cristal;

Suco de 1 limão;

4 pimentas bode amarela, sem sementes, cortadas em cubos pequenos;

300 ml de água;

½ pimentão vermelho cortado em cubos.

Modo de preparo

Bata no liquidificador metade das pimentas com 100 ml de água e o pimentão até formar um creme. Reserve. Em uma panela junte o abacaxi, 200 ml de água e cozinhe até desmanchar. Bata no liquidificador até ficar homogêneo. Volte à panela, acrescente o açúcar, o suco de limão, o creme de pimenta e o restante delas picadas. Cozinhe em fogo baixo até o ponto de geleia. Coloque em pote esterilizado.

10. Geleia de abacaxi com pimenta diet

Ingredientes

4 rodelas de abacaxi picado;

1 pimenta dedo-de-moça sem semente, cortada em pedaços pequenos;

300 ml de água;

1 colher de sopa de adoçante culinário.

Modo de preparo

Leve todos os ingredientes ao fogo alto e cozinhe até a água evaporar. Bata, ainda quente, no liquidificador. Coloque em pote esterilizado.