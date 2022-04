Revista L aborda beleza e autoestima

Personagem da revista, Beatriz Souza Lima ajuda as mulheres em aceitar os fios naturais - Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A distribuição da nova edição da Revista L começa nesta quinta-feira, desta vez com a temática de beleza e autoestima. O produto será entregue aos assinantes de revistas do Grupo Liberal e estará disponível com edições limitadas nas principais bancas de jornal de Americana, e na sede da empresa.

A reportagem aceitou o desafio de abordar a temática de uma maneira abrangente, diversa e inclusiva, por isso destaca na capa da Revista L Beleza e Autoestima histórias inspiradoras de pessoas que passaram a olhar para si mesmas com mais carinho, aceitando características que antes eram alvos de julgamento e são exemplos de autoestima.

A partir do ditado popular que “a beleza está nos olhos de quem a vê”, a editora Valéria Barreira ressalta a importância de desconstruir padrões de beleza. “Pessoas são únicas, e são do jeito que são, com características físicas que as diferenciam e as tornam, cada uma a seu jeito, especiais. E é aí que está a graça, sermos uns diferentes dos outros”, escreve.

Para quem busca impulsionar o amor-próprio, a edição traz dicas práticas que podem ser inseridas na rotina, independentemente do sexo ou da idade, e funcionam como bálsamos para a autoestima e uma vida mais feliz.

Além da autovalorização é comum o desejo de mudanças, que também contribuem para uma autoestima mais elevada. Por isso, assuntos relacionados a cuidados e autocuidados também são recorrentes.

Neste sentido, a reportagem apresenta alimentos que ajudam a manter os cabelos com vida, bonitos e saudáveis. Também traz sugestões de profissionais de tratamentos para cuidar do corpo, das mãos, pés e da região íntima feminina.

Quando o assunto é cuidado da pele, a revista também reúne informações que vão desde as orientações básicas até tratamentos para mantê-la saudável e bela. A queda de cabelos, que costuma afetar a vaidade dos homens, é outro assunto, com dicas de como superar a calvície capazes de devolver a autoestima deles. Não poderia faltar a coluna Eclética, que mostra as diferentes faces e segredos por trás da beleza de pessoas da região.