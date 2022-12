Promaq se reinventa e fortalece relacionamento com o público

Promaq tem quase duas décadas de existência no mesmo bairro - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Prestes a completar 20 anos de história, a equipe da Papelaria Promaq comemora a superação da pandemia através da inovação e da qualidade do atendimento. Com as portas do comércio fechadas, em 2020, a proprietária Adriana de Santana Zerbinatti driblou o pânico inicial e criou canais de venda on-line. A Promaq vende materiais escolares, papelaria criativa, materiais de escritório e informática.

Quando o assunto é papelaria criativa, tem produtos diferenciados, de fornecedores sofisticados e que fogem do tradicional. Também oferece aluguel e venda de impressoras e assistência técnica de computadores, calculadoras, impressoras e relógios de ponto.

Além da loja localizada na Avenida Paschoal Ardito, é possível comprar através do site, Instagram, Facebook ou WhatsApp da Promaq, com entrega própria e gratuita em Americana, e pelos Correios em outras cidades. A Promaq também conta com uma segunda unidade na Colina, que presta os mais variados serviços de plotagem, cópias, scanner, xerox e encadernação.

Grande variedade de produtos, inclusive de papelaria criativa – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

Proprietária Adriana de Santana Zerbinatti (c) e equipe; atendimento humanizado é diferencial – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

O atendimento humanizado é outro diferencial da Promaq, ajudando o cliente a garantir boas escolhas.

Promaq Papelaria

Endereço: Av. Paschoal Ardito, 297, São Manoel, Americana

Telefone: (19) 3468-2759

Site: promaqpapelaria.com.br

WhatsApp: (19) 98929-7060

Facebook: /promaqpapelaria

Instagram: @promaqpapelaria

Conteúdo patrocinado produzido pelo LIBERAL sob demanda para clientes. Entre em contato pelo comercial@liberal.com.br ou no WhatsApp (19) 99708-8831.