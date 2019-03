Parceria de sucesso na estética

Empreender sempre esteve no DNA e nos planos de Greice Lourentino, Mariana e Neuza Magalhães, hoje sócias da Mais Laser, especializada em estética e depilação a laser. Antes de se unirem no projeto de abrir a própria empresa, cada uma delas trilhava um caminho próprio. “Eu tinha experiência como empreendedora, mas no setor da indústria, no ramo da química, essa foi a primeira vez que me aventurei no setor de comércio”, revela Greice.

Mariana, por outro lado, já atuava em outra empresa de depilação e trouxe para a parceria o conhecimento do ramo estético que faltava à Greice. “Eu sempre trabalhei como funcionária, mas tinha o sonho de ser empresária”, conta. Com pensamentos e conhecimentos complementares, a união de talentos ajudou a concretizar o sucesso da empreitada. Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Mariana comenta que a parceria aconteceu quase por acaso. “A Greice foi minha cliente em uma outra franquia de depilação na qual eu trabalhava. Ela gostou do meu trabalho e descobrimos que ela conhecia minha mãe, Neuza, que é psicóloga”, lembra Mariana.

“Conversamos e descobrimos que ambas tinham essa vontade de abrir uma empresa de estética”, reforça. “Era um sonho antigo, e quando encontrei a Mari, conseguimos dar seguimento a esse sonho”, completa Greice.

Da ideia até a abertura do negócio, no entanto, muita “água rolou” e diversas dificuldades foram superadas com criatividade e persistência. “Quando decidimos que iríamos abrir a empresa no ramo da estética, eu e a Mariana começamos a pesquisar o mercado sobre esse tipo de serviço, frequentamos feiras, e outros eventos de negócios, até que chegamos ao nome Mais Laser”.

A unidade de Americana é a primeira franqueada do interior paulista, e a segunda em todo o Estado. A loja conceito está localizada na capital paulista. A franquia leva a assinatura de Ana Hickmann.

Mudança de perspectiva

O mercado da estética está em crescimento no Brasil e o desejo de Mariana Magalhães sempre foi fazer parte dele.

“Quando conheci a depilação a laser, pensei ‘Vou ter um negócio desses para mim’”, relembra a empresária.

Ela conta que sua mãe sempre trabalhou como autônoma, e é uma inspiração para ela.

‘Se ela conseguiu, eu também consigo’, eu pensava”. Dito e feito! Quando surgiu a oportunidade de empreender, Mariana não deixou escapar. Com a mudança de funcionária para empregadora, vieram também os desafios. “Estou aprendendo muito. É difícil sair da visão de funcionária”.

Neuza Magalhães, mãe de Mariana, lembra que quando surgiu o convite para fazer parte da empresa, não exitou. “A Mariana sempre disse que tinha esse sonho, e quando a Greice me convidou para ser sócia, não pensei duas vezes”.

O caminho do sucesso

Na visão empreendedora de Greice Lourentino, para que um negócio alcance o sucesso desejado, alguns critérios devem ser seguidos por quem é empreendedor “de primeira viagem”. Um dos fatores de maior importância é conhecer a fundo o mercado no qual se pretende entrar.

“É preciso saber o que os concorrentes estão fazendo e o que você pode oferecer de diferencial”, observa Greice. Outro ponto citado por ela é em relação à equipe a ser contratada. “Ela é a base de uma empresa, por isso, é importante selecionar bem as pessoas que estarão do seu lado nesse caminho”, diz. Ainda segundo a empresária, é preciso ter em mente que o sucesso não vem sem trabalho árduo.

“Você precisa estar disposto a ter o seu tempo voltado para a empresa e fazer ela dar certo. Tem que saber que, às vezes, vai trabalhar muito, mais de 12 horas. Sem trabalho, nada acontece”. Para concluir, Greice traz mais uma dica: tratar a todos com respeito. “Nunca se sabe o dia de amanhã, por isso, ter humildade é muito importante”.