Paixão pela beleza e pelos pequenos detalhes

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

“Empreendedorismo está nas pequenas coisas do dia a dia, é o fato da gente se lançar para o novo, se desafiar, se movimentar e ir atrás de algo. Eu, por exemplo, se não tivesse ido atrás de como fazer aquela maquiagem que vi na foto, não estaria aqui hoje”, ressalta a maquiadora Danielle Antunes, socia-proprietária de um dos salões de beleza mais badalados de Americana, o Illuminato Corpo & beleza.

E ao se lançar para algo totalmente novo que Danielle descobriu um dom e a paixão pela maquiagem. O início do processo foi, no mínimo, interessante. A jovem estudante de Ciências Biomédicas, navegava pelas redes sociais quando se deparou com a foto de uma modelo maquiada.

“Aquela maquiagem despertou algo em mim. Eu nunca fui vaidosa, devia ter um rímel e um batom em casa, no máximo [risos], mas queria muito fazer aquela maquiagem. Fui atrás de base, pó, sombra… de tudo que eu achei que iria precisar”, lembra.

Dani se pôs a pesquisar vídeos tutoriais na internet e reproduzir o que gostava em si mesma. Chegou a fazer vídeos como passatempo, que eram acompanhados pelas amigas até que uma delas solicitou seu trabalho para uma festa de casamento.

A amiga ficou tão satisfeita que divulgou para outras amigas que também se tornaram clientes da recém-maquiadora. “Eu nunca me imaginei trabalhando num sábado a noite, às 20h, 21h e quando tudo isso começou acontecer eu amei e me senti muito realizada”.

‘Você precisa se desafiar e ir atrás de capacitação’

“A inspiração pode vir de qualquer lugar. Você precisa encontrar algo que te faça feliz e que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Você precisa se desafiar e ir atrás de capacitação para ter domínio técnico do seu trabalho e segurança para realizá-lo”, observa Danielle Antunes.

Assim que decidiu montar o próprio negócio, era preciso se especializar. Em 2011, Danielle buscou o curso de maquiagem profissional da Academia Ondina, em Campinas. E devido à experiência já adquirida, foi direcionada a cursos mais avançados. Dos cursos feitos, ela destaca o de Brigite Callegari, uma referência no mundo da maquiagem no Brasil, realizado em 2013.

“Eu a tenho como inspiração, esse curso mudou o meu trabalho. Ela é muito caprichosa e eu sou perfeccionista, então, deu muito certo”, diz Danielle.

“Tem que se lançar ao novo e aprender coisas novas sempre. Empreendedorismo é se desafiar”, resume a empresária.

Do primeiro cliente ao Illuminato Corpo & Beleza

Em 2010, Danielle Antunes já tinha muitas clientes e conversou com a mãe, que é administradora, sobre a possibilidade de abrir um salão. “Ela topou e nós começamos em uma sala de 54 m² em uma galeria aqui em Americana. C

onsegui alguns parceiros e comecei a oferecer penteado e manicure também”, conta a empreendedora. Dois anos depois, a sala alugada ficou pequena demais para Danielle. Era hora de investir em algo maior. “E aí eu senti um pouco de medo.

Quando comecei, eu não pensava muito, eu fazia porque gostava, mas quando a demanda dos atendimentos aumentou, bateu a insegurança ‘será que é hora para isso? Será que eu darei conta?’. Arrisquei”, sorri. Em 2012, Danielle abriu o Illuminato Corpo & Beleza.

Sua equipe cresceu de três para 14 profissionais e, além da maquiagem, oferece serviços de estética, penteado, manicure/pedicure e conta com espaço diferenciado para o Dia da Noiva e Dia do Noivo. Em 2014 iniciou os cursos de automaquiagem e maquiagem profissional, ambos ministrados por ela no próprio salão.