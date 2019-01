Ozzy Osbourne lança morcego de pelúcia que ‘perde a cabeça’

No dia 20 de janeiro de 1982, Ozzy Osbourne protagonizou um dos capítulos mais polêmicos de sua carreira. Em show que aconteceu em Iowa (EUA), no Veterans Memorial Auditorium, um fã jogou um morcego no palco e o músico não percebeu que era um animal vivo.

Em comemoração aos 37 anos do show histórico, Ozzy lançou uma linha de morcegos de pelúcia que “perdem a cabeça”. No pescoço há um velcro que possibilita “arrancar” a cabeça do bichinho. As unidades custam US$ 40. Ozzy publicou as imagens do boneco no perfil oficial dele no Instagram.

Today marks the 37th Anniversary since I bit a head off a f*cking bat! Celebrate with this commemorative plush with detachable head.https://t.co/Of23jCDtaa pic.twitter.com/U8ZkmOYOey — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) January 20, 2019

Ozzy disse que só depois de morder o animal percebeu que ainda estava vivo. “Ele (morcego) devia estar totalmente desnorteado por causa das luzes e do barulho. Eu pensei que fosse um brinquedo, porque estava completamente parado. Eu botei dentro da minha boca e então ele começou a bater as asas e me assustei”, disse o cantor em entrevista ao jornal “The Times”, em 2008.

Ozzy ainda deu detalhes sobre o que sentiu no momento: “Tentei tirá-lo rapidamente da minha boca e a cabeça se separou do corpo. Era meio quente e crocante, tipo um Mc Donald’s”, contou.