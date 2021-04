Nova Revista L desvenda segredos da decoração com plantas

Muito mais do que itens de decoração, as plantas acrescentam beleza e leveza ao cotidiano e demandam cuidados específicos, dependendo de cada cultivo. Pensando nisso, a nova Revista L, com o tema Paisagismo e Decoração, traz inspirações e informações sobre este universo, consultando especialistas da área.

O produto começa a ser distribuído neste sábado (24) aos assinantes de revistas do LIBERAL. Também estará disponível nas bancas, com edições limitadas.

Nova Revista L começa a ser distribuída neste sábado aos assinantes – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

A editora Valéria Barreira destaca a redescoberta do hábito de cuidar das plantas com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que fez com que elas ganhassem espaço na decoração, em painéis, vasos, sobre os móveis, em jardins grandes ou pequenos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Nesta edição, elegemos o tema Paisagismo e Decoração para inspirar quem ainda não descobriu nas plantas um jeito moderno e bonito de decorar a casa e de aliviar a ansiedade e o estresse do cotidiano”, afirma.

A capa da Revista destaca uma reportagem com dez plantas de fácil cultivo, e outra com dicas para aproveitar qualquer cantinho interno para colocar as plantas. A Revista aborda o cuidado com diversas espécies, como as orquídeas e as suculentas, e dá dicas para a decoração com arranjos florais.

capa da Revista destaca uma reportagem com dez plantas de fácil cultivo – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Já para quem almeja uma horta em vasos, com ervas aromáticas, temperos, hortaliças e até legumes, a reportagem lista cuidados e desvenda segredos, respondendo dúvidas de iniciantes.

A Revista é uma fonte de inspiração para os leitores, que terão contato com espécies que vêm se destacando como tendência, além de conferir diferentes maneiras de acomodar as plantas em áreas internas e externas. Para quem tem jardim com piscina, a reportagem também traz dicas para manter a área de lazer limpa e a piscina sempre pronta para uso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Foram consultados profissionais e especialistas em Paisagismo e Decoração, que serviram como fonte de informação. Para completar, a coluna Eclética traz apaixonados por plantas, que mostram os seus cantinhos verdes mais especiais.