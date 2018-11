Roteiros para aproveitar a lua de mel

Foto: Fotolia

A lua de mel, além de propiciar o necessário tempo de descanso, também é uma ótima oportunidade para viajar por cidades turísticas no Brasil ou no mundo, e trazer dias de diversão, união e entretenimento. Pensando nisso, o Anuário Noiva e a agência Nova Brasil Turismo, trazem alguns dos destinos mais procurados pelos casais que buscam tranquilidade e romantismo.

Uma dica importante para evitar problemas e economizar é planejar a viagem com antecedência. Assim que decidir o destino, comece a pesquisar as passagens, pelo menos, seis meses antes de fazer as malas. Assim, você confere quais são os dias mais baratos e a melhor data para viajar.

Jericoacoara

Foto: GoBeyond

A lua de mel não precisa ser internacional para ser linda. Jericoacoara, no Ceará, é uma das praias mais bonitas do Brasil e do mundo, um pedaço de paraíso em forma de mar e areia. Entre as atrações, estão o passeio de bugue até as lagoas Azul e do Paraíso, o final da tarde na Duna do Pôr do Sol, aulas de wind ou kitesurfe, caminhada até a Pedra Furada ou mesmo curtir a noite na agitada Rua Principal.

Serra Gaúcha

Foto: Divulgação

Para quem gosta do clima mais ameno das montanhas, noites regadas a um bom vinho e o calor da lareira, a Serra Gaúcha é o destino ideal. Gramado e Canela são as cidades principais, e oferecem, além do clima ideal, boa comida e estrutura para o casal relaxar e se divertir ao mesmo tempo. Museus, lojas de chocolate, áreas verdes e muita tranquilidade estão no “cardápio”.

San Andrés

Foto: boom viagens

As águas cristalinas dessa ilha do Caribe são o cenário ideal para uma viagem a dois. No local, não faltam praias para nadar e passeios para fazer. A praia mais popular é a Peatonal, que fica no centro e tem poucas ondas. O meio de locomoção mais indicado é com carrinho de golfe, para circular pelas ruas principais, comer em belos restaurantes e visitar algumas lojas, tudo perto do mar azul caribenho.

Alpes Suíços

Foto: Mirelle Tome

Se você gosta do frio e quer muita neve na sua lua de mel, esse é um bom destino, pois nos Alpes Suíços neva o ano inteiro. E mesmo que você não queira esquiar, vai ter uma infinidade de programas para fazer a dois: visitas às cavernas, jardins e vilarejos, passeios de barco e de trem panorâmico. Você também pode aproveitar e provar os famosos queijos e chocolates suíços. Tem algo mais romântico para um jantar a dois que fondue?

Paris

Foto: Eugene Dorosh - Pexels

A Cidade Luz, capital da França, é conhecida como uma das mais românticas do mundo. Pudera: cenários inspiradores não faltam. Seja passeando pelo Rio Sena, seja fazendo um piquenique em frente à Pont des Arts ou ainda jantando no topo da Torre Eiffel, você vai se deparar com atrações românticas a cada passo. Há ainda museus, teatros, parques públicos, cafés e até castelos seculares para visitar.

Nova York

Foto: Nout Gons - Pexels

Quem gosta de cidade grande precisa conhecer Nova York, um dos destinos mais cosmopolitas do mundo. Passeios pelo Central Park, Bryant Park, Highline e Coney Island são obrigatórios para uma viagem a dois. Começar uma noite romântica no topo do Empire State Building e seguir para um jantar em um dos restaurantes estrelados da cidade também é um programa certeiro.

Itália

Foto: Dumitru Culiuc - Pexels

Assim como a França, a Itália é tão romântica que merece um tour completo. Os recém-casados podem visitar Veneza para passear de gôndola, se deslumbrar com a arquitetura peculiar da Toscana e aproveitar para conhecer uma das vinícolas da região. Para quem respira história e cultura, Roma é o local ideal, sem contar a gastronomia riquíssima de Nápoles. Vale também fazer um tour pela Costa Amalfitana ou pela Costa do Cilento para conferir paisagens deslumbrantes.