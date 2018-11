O que usar a caminho do ‘sim’

O calçado faz parte da lista para o look perfeito. No caso da noiva, é um item que permite expressar um pouco de sua personalidade: há quem goste do salto nas alturas e quem opte por sapatilhas e mesmo tênis. Os coloridos aparecem de maneira tímida nesta estação, mas ainda há público. Os modelos em branco, off-white e nude são os preferidos para este ano.

O sapato ideal deve ser adquirido, no mínimo, quatro meses antes do casamento, aconselha a proprietária da Due Donne Calçados, Silvia Pegorari Mastrodi. “A noiva deve procurar pelo sapato assim que encontrar seu vestido. Se deixar para a última hora, há grandes chances de ficar sem a cor e o modelo desejado, e ter que se contentar com ‘qualquer um’”, explica. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

O modelo perfeito:

É importante que o sapato esteja de acordo com o vestido. Os modelos mais básicos são ideias para noivas minimalistas como Meghan Markle (mulher do príncipe Harry) que optou por um scarpin branco liso.

As sapatilhas e modelos de salto baixo aparecem com muitos detalhes, brilhantes e tecido diferenciado.

O meia pata com salto grosso é ideal, principalmente, para quem vai casar-se ao ar livre. “O salto grosso permite a noiva caminhar sobre a grama ou areia. O modelo dá maior estabilidade para as noivas que sonham entrar no salão descendo as escadas”, explica Silvia Pegorari Mastrodi.

Madrinhas com estilo

O nude é muito procurado pelas madrinhas, bem como os metalizados (prata e champagne). O vermelho e fúcsia também entram para a lista. As sandálias e peep toes são as prediletas, principalmente os modelos com salto flare ou salto grosso.

Consultoria: Due Donne Calçados, Keila Campos Calçados e Madame Madu