Dicas para madrinhas acertarem no look

As madrinhas são convidadas “de honra” dos noivos. “Depois da noiva, elas são as que mais se destacam”, diz o estilista e consultor de moda festa Luigi Sacchettin. De um modo geral, o longo é o mais apropriado. “Modelos com cintura marcada devem ser usados por mulheres que já tenham cintura fina. Para as mais ‘cheinhas’ o truque é uma cintura bem alta, logo abaixo do busto (na parte mais fina do corpo), deixando-o mais curvilíneo e disfarçando uma barriguinha”, recomenda o estilista.

Vestidos muito justos, decotes e fendas devem ser usados com cautela. Nada de vestidos muito rodados e com cauda: estas são prerrogativas exclusivas das noivas. E o horário da cerimônia conta. “Pedrarias são ideais à noite, assim como renda, brilho, bordado e sedas. Algumas transparências suavizam o look”, exemplifica.

Para cerimônias diurnas, aposte em crepes, sedas foscas e rendas opacas em cores claras (como nude, champagne e tons pastel). “Escolha estampas leves; motivos florais são sempre bem-vindos”.

Cores em alta

Para quem não abre mão de seguir tendências, as opções para 2018 são: o ultra violeta (equilíbrio perfeito entre as cores vermelho e azul: um roxo) e as candy colors (paleta de cores em tons pastel como azul, amarelo, verde, rosa e roxo). Outras boas opções são as cores inspiradas em pedras preciosas, como vermelho rubi, azul safira e verde-esmeralda. O nostalgie rose também está em alta e pode aparecer com toques de purpura – mais escuro.