Casais com casamentos marcados para a pandemia contam ‘saga’ para chegar ao altar

Nas novelas mexicanas, os casais enfrentam reviravoltas e obstáculos para ficarem juntos. Na vida real isso não acontece, mas os percalços que a pandemia provocou no setor de casamentos fizeram com que os casais vivessem uma verdadeira saga até o aguardado sim. Mas assim como nas novelas, os apaixonados encontraram seu final feliz.

Esse período foi marcado por muita angústia dos casais, que viam o sonho ser adiado indefinidamente. Coube aos cerimonialistas oferecer apoio para que os casais não desistissem.

“Foi bem doloroso, com muita frustração, onde eles viam o sonho ir por água abaixo. Com isso, criamos um envolvimento maior: eu dava suporte no WhatsApp, estava ali o tempo todo, marcava cafés para conversarmos, bolava ideias e pensava outras formas de fazer o evento. Já acontece uma aproximação entre cerimonialista e noivos, mas nesse período foi algo mais profundo. Viraram amizades mesmo”, contou Laiane Michele Rodrigues da Silva da LH Cerimonial.

A cerimonialista contou que teve muitas remarcações e alguns poucos casamentos cancelados. Laiane revelou que a pandemia também foi um período de reinvenção e aprendizado.

“É muito valioso celebrar cada momento da vida, tirar esse tempo para ficar com a família. Principalmente após a pandemia, poder ficarmos próximos novamente. Nada como uma celebração de amor para ter tudo isso”, defende a cerimonialista.

FAMÍLIA

O desejo de celebrar com a família foi uma das grandes preocupações da advogada Natália Oliveira Nunes, 31 anos, e do engenheiro Marcos Nunes, 33 anos, que moram em Americana.

Eles realizaram uma celebração íntima na igreja na primeira data programada, em setembro de 2020. Estava fora de cogitação adiar pois aguardavam o casamento para que Natália se mudasse para Porto Alegre, onde Marcos estava morando na época por conta do trabalho. Mas a festa foi remarcada para o ano seguinte.

A advogada Natália Oliveira Nunes e o engenheiro Marcos Nunes – Foto: Seiva Fotografia

Próximo da nova data, algumas celebrações estavam ocorrendo em formato limitado. Os dois decidiram por um novo adiamento para conseguir reunir todos com segurança. Na família de Marcos houve óbitos pela Covid-19, e não havia clima para realizarem uma festa.

“Uma das nossas maiores dificuldades era com relação aos convidados. Temos muitos idosos na família, quando poderíamos reunir essas pessoas?”, recorda Marcos.

“Fomos acompanhando as notícias e comemorando ou não para saber se conseguiríamos fazer. Quando veio a vacina para os idosos, sabíamos que pelo menos os mais velhos estavam mais seguros”, conta Natália.

Com os reajustes dos fornecedores, os dois decidiram diminuir o número de convidados para amenizar o impacto no custo, passando de 300 para 200 pessoas. Depois de dois adiamentos, o casal conseguiu celebrar a união em 20 de maio de 2022.

“Foi uma novela mexicana. Mas não dava para deixar de fazer. Primeiro porque o formato da devolução do dinheiro seria muito incerto, um ano após o fim da pandemia. Depois porque a cerimonialista nos fez refletir que podíamos nos arrepender e nunca saber a sensação. Acho que a gente teria se arrependido bastante se tivéssemos cancelado”, afirmou Natália.

“Apesar de todas as dificuldades, conversas, negociações com os fornecedores, acho que valeu muito a pena. Saí da nossa festa extremamente realizado, valeu cada minuto de dificuldade nesses praticamente três anos”, declarou Marcos.

A advogada Natália Oliveira Nunes e o engenheiro Marcos Nunes – Foto: Seiva Fotografia

PLANOS

A analista de vendas Roberta Ferraciolli de Toledo Mendes e o servidor público Gustavo da Silva Gallo, ambos de 35 anos, começaram a saga do casamento como dois e terminaram como quatro. Entre a primeira data, em outubro de 2020, e a terceira, em março de 2022, ela engravidou das gêmeas Luma e Beatriz. A família mora em Americana.

A analista de vendas Roberta Ferraciolli de Toledo Mendes e o servidor público Gustavo da Silva Gallo – Foto: Iza Molina

“Descobri que tinha engravidado e não acreditei. Demorou tanto para o casamento acontecer e ia estar barriguda”, brinca Roberta. “Foram muitas emoções, e tínhamos mais duas menininhas na minha barriga para curtir isso com a gente. Idealizamos como seria, mas as coisas acontecem como têm que ser”, acredita a analista de vendas.

O casal cogitou desistir da festa, principalmente quando se viram diante de um novo adiamento para a segunda data, em agosto de 2021. “Uma amiga me disse que nunca é tarde para celebrar o amor, e decidimos deixar para fazer a festa mais para frente”.

O casamento foi finalmente celebrado em março de 2022. “Ficamos com medo de chegar no dia e não sentir tudo aquilo que esperávamos. Tínhamos passado por tantas coisas, morávamos juntos, não sabíamos mais se fazia sentido. Mas conforme foi chegando a data, a emoção tomou conta. Foi a primeira festa em muito tempo de muita gente, tinha pessoas da família que eu não via desde que começou a pandemia. Foi um reencontro, senti as boas vibrações, foi um dia inesquecível”, define Roberta.

A analista de vendas Roberta Ferraciolli de Toledo Mendes e o servidor público Gustavo da Silva Gallo – Foto: Jezer Lopes

Apesar de todos os obstáculos até o dia do casamento e tantas mudanças de planos, ela entende que as coisas aconteceram como deveriam. As gêmeas nasceram em 5 de julho. “As pessoas não devem desistir dos sonhos. Nem sempre acontecem como a gente quer, temos que respeitar os planos de Deus, que são maiores. Mas no momento certo é maravilhoso, e você entende porque demorou tanto para se concretizar”, afirma a analista de vendas.

SONHO

Quem também pensou em desistir do casamento foi o estagiário de enfermagem Rafael Felipe Moraes Silva Domingues, de 24 anos. Ele e o esposo Marcos Roberto Moraes Silva Domingues, de 36 anos, enfrentaram adversidades até conseguirem celebrar a festa. Os dois moram em Nova Odessa.

Rafael Felipe Moraes Silva Domingues e Marcos Roberto Moraes Silva Domingues – Foto: Lucimara Fotografias

Foram três datas, dificuldade de alinhar a disponibilidade de todos os fornecedores para um mesmo dia, padrinhos que se divorciaram, indisponibilidade de um dos ternos escolhidos e prejuízos com as remarcações – só o buffet ficou R$ 5 mil mais caro por conta dos reajustes. Mas mantiveram o plano pois era um sonho do casal.

Rafael contou que foi uma decisão acertada duplamente. O casamento também representou um momento especial com o avô e a bisavó, que poucas semanas depois da festa faleceram.

“Com todas as dificuldades que aconteceram, o dia foi muito mágico, mais do que eu esperava. Quem tem vontade de casar, não desista. Por mais difícil que seja, caro, doloroso, não pode desistir. Casamento não é fácil, e relacionamento muito menos. Independente de ser casamento gay ou hetero, ter amor, companheirismo e paixão um pelo outro é o que importa”, declarou Rafael.

Rafael Felipe Moraes Silva Domingues e Marcos Roberto Moraes Silva Domingues – Foto: Lucimara Fotografias

A edição 2022 do Anuário Noiva do LIBERAL festeja o retorno dos encontros para celebrar o amor. A retomada das festas de casamentos após dois anos reclusos é motivo de felicidade, e a revista reflete as tendências que marcam essa fase. O Anuário Noiva já começou a ser distribuído aos assinantes de revistas do LIBERAL.