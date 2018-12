Raias se reproduzem no Aquário de Ubatuba

Seis raias-viola-de-cara-curta se reproduziram no Aquário de Ubatuba. Os filhotes, 5 machos e 1 fêmea, nasceram no último dia 22, com aproximadamente 13 cm e 15 g.

Foto: Divulgação

É a terceira vez que o Aquário de Ubatuba reproduz essa espécie. A reprodução tem muito a dizer com a forma em que esses animais aqui vivem, pois isso mostra que as condições de água, nutrição e bem estar estão muito favoráveis.

Um dos principais objetivos de zoológicos e aquários é a reprodução de espécies ameaçadas. “Seguimos nossa filosofia de preservação e conservação das espécies e é muito importante a sustentabilidade do plantel”, destaca Hugo Gallo, diretor do Aquário de Ubatuba.

Essa espécie tem ampla distribuição ao longo da costa brasileira até a Argentina e algumas podem ser vistas no Aquário de Ubatuba.

Segundo a IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza), a espécie é considerada vulnerável e está em extinção, por ser capturada acidentalmente na pesca de arrasto de camarão.

Aquário de Ubatuba

É o primeiro privado do Brasil aberto à visitação do público e pioneiro no conceito de educação ambiental por meio do contato direto com animais. Destaca-se no país pelos projetos e realizações ao longo de 22 anos, completados em fevereiro deste ano e foi o primeiro Aquário a ter um tanque de águas vivas e de contato no Brasil.

A instituição, ainda, é premiada e reconhecida por iniciativas práticas de conservação e por ter sido a primeira em colocar em exercício iniciativas sustentáveis. Realiza um grande trabalho de educação ambiental, de pesquisa e conservação das espécies e, por isso, foi reconhecida pela Wild Welfare Worldwide (uma das mais respeitadas instituições que visam o bem-estar animal no mundo), recebendo o certificado de Bem-Estar animal emitido pela instituição. Atende, gratuitamente, estudantes de escola pública da cidade mediante capacitação de professores.

O Aquário de Ubatuba funciona de domingo à quinta-feira das 10h às 20h e sexta, sábado, feriados e em temporada das 10h às 22h. O endereço é Rua Guarani, 859, Itaguá, Ubatuba/SP. O telefone para contato é (12) 3834-1382.

Com informações da assessoria de imprensa do Aquário de Ubatuba.