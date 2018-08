Pica-pau pousa em frente à câmera de monitoramento na Rodovia Anhanguera

Um pica-pau pousou em frente à câmera de monitoramento de tráfego da CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes. O flagrante aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (23), por volta das 17h, na câmera do quilômetro 92 da Via Anhanguera (SP-330), em Campinas.

Atualmente o Sistema Anhanguera-Bandeirantes conta com 106 câmeras de monitoramento de tráfego, capazes de cobrir quase 100% do trecho administrado pela CCR AutoBAn, concessionária que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, gerenciado pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Projeto Guardiões da Mata

A CCR AutoBAn firmou parceria em 2009 com a Associação Mata Ciliar por meio do Projeto Guardiões da Mata. Com a parceria, todo animal silvestre resgatado no Sistema Anhanguera-Bandeirantes é encaminhado à ONG, cuja sede fica em Jundiaí, para ser reabilitado e reintegrado à natureza. Com o projeto, a concessionária também aprimora a capacitação de 140 colaboradores que atuam diretamente no resgate dos animais das pistas, além de atuar na educação ambiental das comunidades sob sua influência a fim de contribuir para a preservação da fauna e da flora regional.

