Mantenha os cães protegidos e saudáveis para se divertir no verão

O verão chegou e, junto com ele, chegaram também as férias e viagens. Os pets estão cada vez mais presentes nesses momentos com as famílias, o que é muito saudável para o seu bem-estar e a interação com os seus tutores. Entretanto, a temporada de verão pede por cuidados básicos para os cães, mesmo para atividades rotineiras como passeios, a fim de protegê-los do calor excessivo.

Foto: Divulgação

Confira algumas dicas para aproveitar a estação com segurança para os pets:

Passeio: Os períodos da manhã (antes das 10h) e fim de tarde (após as 17h) são ideais para o passeio, pois os horários de grande exposição ao sol podem ser prejudiciais ao bem-estar dos pets. Lembre-se: ao contrário de nós, os pets não usam calçados, portanto o sol que incide no asfalto ou até mesmo em outras superfícies, como gramados e areia, pode queimar suas patinhas. Não se esqueça, também, de levar sempre um recipiente com água, tanto para saciar a sede quanto para refrescar o animal. Caso seu pet tenha pelo longo, procure manter a tosa baixa nessa época do ano. Assim ele ficará ainda mais confortável durante os dias quentes.

Alimentação: O apetite do animal pode diminuir nos dias muito quentes. Assim, é importante não deixar a ração exposta ao sol e também manter sempre um recipiente com água fresca para ele. Caso a falta de apetite seja frequente, procure um médico-veterinário.

Em casa: Evite deixar o animal em locais muito fechados e sem circulação de ar. Coloque recipientes de água em alguns locais estratégicos da casa e, se preciso, mude a casinha ou cama do seu pet para locais mais arejados.

Saúde – carrapatos e pulgas: Durante o verão e dias quentes em geral, é essencial estar atento às pulgas e carrapatos. O calor e a umidade em excesso formam o ambiente perfeito para sua proliferação. Procure sempre o médico-veterinário para mais informações.

Com informações da assessoria de imprensa da Boehringer Ingelheim Saúde Animal.