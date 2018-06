Governo estadual lança programa Pet São Paulo

O governador Márcio França lançou nesta segunda-feira (18) o Pet São Paulo, primeiro programa estadual de apoio aos municípios em ações e políticas públicas em defesa dos animais domésticos – cães e gatos. Para coordenar os trabalhos com as prefeituras, está sendo criada a Subsecretaria de Defesa dos Animais, vinculada à Casa Militar do Estado.

“Quando a sociedade começa a ter muita gente fazendo isso, é porque está na hora do governo reconhecer de maneira institucional. Daqui para frente teremos uma secretaria, um telefone, veículos, polícia, tudo o que tem na defesa civil vai ter na defesa animal”, celebrou o governador. “Quem sabe São Paulo não orienta todo o Brasil a fazer igual pela vida dos animais, especialmente esses que vivem com a gente e acabam tendo tanta afinidade e são como da família”, disse. Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

A subsecretaria será responsável por coordenar o Sistema Estadual de Defesa dos Animais (SIEDA), um comitê gestor intersetorial responsável por realizar e apoiar projetos e ações de proteção de cães e gatos em todo o território paulista.

“As pessoas que acreditam que os cães são parte da sociedade vão ter agora, com esse programa, o aval de que são mesmo. Eles têm direitos”, comentou Alexandre Rossi após participação no evento com seus famosos pets, Estopinha e Barthô.

O programa incentivará os municípios na realização de feiras de adoção, capacitações, campanhas educativas sobre guarda responsável de cães e gatos, além de firmar convênios para apoio à castração e à microchipagem. O município que aderir ao programa receberá o Selo Pet São Paulo, sendo atestado parceiro na proteção destes pets.

O Pet São Paulo nasceu da preocupação com os casos de maus tratos aos animais domésticos e a necessidade de uma cultura de prevenção contra atos de agressão, além do interesse do governo em integrar os órgãos públicos estaduais com os municípios, organizações e a comunidade.

Com informações da assessoria de imprensa.