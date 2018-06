Dona de gato cleptomaníaco cria perfil para devolver itens furtados

O mundo animal parece ter sido tomado pela criminalidade. Desta vez, trata-se de um gatinho de Fernando de Noronha que comete furtos pela vizinhança durante a noite. Como forma de amenizar os casos, a dona dele, Andresa Medeiros, criou um perfil no Instagram para ‘anunciar’ e tentar devolver os itens furtados.

Foto: Reprodução / Instagram

“Me perdoem, vizinhos, mas eu realmente sofro da doença do roubo, sou cleptomaníaco, mas estou super disposto a devolver tudinho. Por favor, ajudem a minha mãe a achar os donos das peças que estão expostas no meu perfil”, diz a legenda de uma foto com regatas e uma cueca que o felino Back furtou.

Segundo Andresa conta no perfil, ele leva cerca de três peças de roupas por dia para casa. Além de peças íntimas, há meias, cangas, bermudas e camisetas, masculinas ou femininas, de adulto ou de criança.

Alguns dos delitos são registrados por câmeras de segurança e publicados na rede social. Em um deles, Back parece olhar para o equipamento, mas continua com a ação como se nada estivesse acontecendo.

Nas legendas, é como se ele estivesse falando, o que dá graça ao caso inusitado. “E hoje foi assim, estava muito tranquilo, roubei apenas um paninho vermelho. Observem, sempre que sou pego no flagra, saio de fininho e fingindo que não é comigo”, descreve uma delas.

Em algumas fotos, Andresa diz que deixa o gato dentro do quarto para evitar que ele cometa outros furtos, mas há noites que não tem jeito.