Dicas para cair na folia com o pet e aproveitar o carnaval

O Carnaval está chegando, momento de festas e muitos bloquinhos de rua. Sem preocupação, podemos levar nossos pets para aproveitar a folia se seguirmos algumas regrinhas básicas, protegendo a saúde e bem-estar deles. O veterinário Jorge Morais, da rede Animal Place, dá seis dicas para aproveitar esses momentos com segurança. Veja abaixo:

– Hidrate o animal com água constantemente

Ande com vasilhame e água potável, oferecendo sempre que possível para evitar a desidratação pelo calor.

– Escolha os horários mais frescos

Evite andar com o pet em horários em que as temperaturas estão mais altas, entre 12h e 15h, visto que o calor pode queimar as patinhas do bicho no asfalto ou gerar hipertermia.

– Passe protetor solar

Cães e outros pets também desenvolvem câncer de pele e sofrem com queimaduras por exposição solar. Compre um produto específico para animais e espalhe principalmente nas orelhas, focinho e costas.

– Guia adequada e identificação na coleira

A guia é a segurança do tutor para evitar que o animal se perca ou se machuque em locais movimentados. O melhor modelo é aquele que deixa o pet mais confortável, assim como a placa de identificação, que deve conter nome e telefone do dono. Foto: Divulgação

– Fantasia na medida certa

Se planejou uma fantasia ou adereço para o seu pet, certifique-se que a mesma seja confortável e não cause nenhum incômodo. Glitter e tintas não devem ser usados, pois podem gerar reação alérgica.

– Atenção redobrada

Fique atento ao comportamento do animal. Muitas vezes eles não se sentem confortáveis em ambientes movimentados e com música alta. Sintomas ou reações adversas podem identificar um problema e ajudar a prevenir outros.

E para aqueles que preferem passar o feriado longe da folia, o Dr. Morais ainda recomenda que os tutores tenham os mesmo cuidados com seus bichos, evitando qualquer risco que possa estragar os dias de folga.

Com informações da assessoria de imprensa da Animal Place.