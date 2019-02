Cuidados ao passear com o cachorro no verão

O passeio traz melhorias para a saúde física e mental do cachorro, mesmo que não seja muito longo. Mas em períodos quentes como os dias de verão, é importante tomar alguns cuidados para garantir, por exemplo, que eles não queimem as patinhas durante o trajeto. A DogHero, aplicativo que conecta pais de cães a passeadores e anfitriões que hospedam o cachorro em casa, separou algumas dicas importantes nesse sentido.

Quando não têm uma rotina de atividades, os cachorros podem tornar-se ansiosos e possivelmente ter comportamentos destrutivos. “Cachorros são animais que precisam interagir com o mundo e isso é algo que eles só conseguem quando saem do quintal espaçoso ou do ambiente doméstico: é preciso ir pra rua”, afirma Amanda Peres, veterinária da DogHero. “Mas sempre com segurança e bastante atenção”. Foto: Pixabay

Confira abaixo as principais orientações:

Horários: escolha fazer o passeio em horários quando a temperatura não está tão alta e a incidência do sol é menor. Vale lembrar que muitas vezes, mesmo em dias nublados, o chão fica com a temperatura alta, devido à presença do mormaço, que queima tanto quanto o sol. Preferencialmente, saia com os cães antes das 10h e após as 17h. Assim, você evita que eles fiquem muito cansados, ofegantes e que queimem as patinhas;

Rotina: é importante adaptar, mas manter a frequência de passeios do cachorro mesmo no verão. Caso falte disposição ou tempo para passear com o cãozinho, vale chamar um passeado.

Atenção à temperatura do chão: faça o teste com o seu pé descalço ou com a palma da sua mão. Se você não aguentar o contato por mais do que dez segundos, é provável que seu cãozinho também não aguente. Nesse caso, não saia com o cachorro e escolha outro horário para o passeio;

Opte pela grama: a grama é bem mais fresca que o asfalto e causará mais conforto ao passeio do cachorro, evitando possíveis queimaduras nas patinhas (além de ser mais divertida);

De olho no trajeto: durante todo o passeio temos que ficar atentos a qualquer movimento que o cachorro faça. Mesmo que o trajeto já seja conhecido por ambas as partes, o cachorro pode se machucar com algum objeto cortante e ferir os coxins (as famosas “almofadinhas” que ficam na sola da pata dos cães). Ele também pode acabar ingerindo algum corpo estranho ou resto de lixo da rua, ou até mesmo acabar se machucando caso se aproxime de locais (portões) em que haja pets que não aceitem a presença de outros animais. Para evitar isso, basta manter a guia curta e sempre firme.

Hidratação: não se esqueça de levar água fresca para o oferecer ao cãozinho durante o passeio. Mesmo que ele não aparenta estar com sede, ofereça água e estimule a ingestão dela para trazer mais conforto ao cachorro e evitar que ele passe mal com o calor.

Com informações da assessoria de imprensa da DogHero.