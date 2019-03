Confira tutoriais de duas fantasias para cachorros no Carnaval

O Carnaval está chegando e muitos tutores de cachorro costumam colocar os pets para curtir a festa. Como a fantasia é um item indispensável para cair na folia, a DogHero, aplicativo que conecta pais de cães a passeadores e anfitriões que hospedam o cachorro em casa, em colaboração com o Box Joaninha, separou duas sugestões de fantasia para os cachorros colocarem o bloco na rua.

Confira abaixo o passo a passo de como fazê-las:

Fantasia de sushi

Para fazer essa fantasia você vai precisar de:

– Molde sushi

– Fita métrica

– Feltro laranja

– Feltro verde

– Feltro branco

– Feltro preto

– Pelúcia macia

– Enchimento

– Velcro

– Cola especial de tecido

– Lápis preto

– Tesoura

Comprar esses materiais custa em torno de R$ 50. Se você quiser uma opção mais em conta, é possível substituir o feltro e a pelúcia por TNT.

Montagem:

1. Desenhe um peixe em papel para servir como molde. O comprimento do peixe não deve ser maior que o das costas do seu cãozinho;

2. Recorte o molde e risque o contorno sobre o feltro laranja;

3. Recorte o feltro, e repita estes passos para ficar com dois salmões de feltro laranja;

4. Agora use o molde para medir o feltro verde: corte o comprimento deixando o rabo do salmão para fora, e então corte a largura deixando um respiro de 2 a 3 dedos nas laterais;

5. Corte a pelúcia macia seguindo o comprimento do feltro verde, mas sem o respiro das laterais;

6. Cole a pelúcia macia no centro do feltro verde (deixe a cola secar por 24hrs);

7. Com a tira de feltro branco, meça até o meio do salmão na posição ilustrada, corte outro do mesmo tamanho e posicione em formato “V”;

8. Repita o processo por mais três vezes e depois cole os 4 “v” brancos no feltro laranja;

9. Com a fita métrica, meça a circunferência da barriga do cão e corte o feltro preto nessa medida, deixando 3 dedos a mais para colar o velcro (se preferir, pode deixar essa faixa mais estreita);

10. Cole as partes do velcro como na imagem abaixo (deixe secar bem antes de mexer);

11. Cole uma parte do salmão na outra e deixe um pedaço para colocar o enchimento;

12. Depois de seco (24h depois), recheie o salmão e cole a abertura (espere secar pelo menos 1 hora antes de colocar no seu cãozinho);

13. Pegue o feltro verde e picote as duas laterais fazendo uma franja;

14. Com tudo pronto, posicione o salmão sobre o “arroz com alga” como ilustrado, e coloque a faixa preta por cima de tudo;

15. Posicione nas costas do seu cachorro e prenda com o velcro;

16. Se preferir, pode colar as três partes juntas para a fantasia ficar mais estável; Foto: Divulgação

Fantasia de super-herói:

Para fazer essa fantasia você vai precisar de:

– Molde capa

– Feltro azul

– Feltro amarelo

– Feltro preto

– Velcro

– Cola especial de tecido

– Lápis preto

– Tesoura

*Se quiser uma opção ainda mais em conta, é possível substituir o feltro por TNT.

Montagem da capa:

1. Meça as costas do seu cachorro e use a medida como base para desenhar em papel o molde da capa;

2. Recorte o molde;

3. Dobre o feltro azul ao meio;

4. Coloque o molde recortado em cima do feltro azul dobrado, marque com o lápis e recorte;

5. Pegue a coleira do seu cachorro e posicione metade da coleira dois dedos abaixo da curvatura do feltro recortado;

6. Marque o semi-círculo com lápis e recorte;

7. Abra a capa do seu cachorro;

8. Corte ao meio a parte superior do círculo;

9. Cole o velcro em cada extremidade;

10. Decore a capa usando um retângulo do feltro amarelo e do preto: use a criatividade;

11. Para fixar melhor a capa no seu cachorro, meça a faixa de feltro preto na circunferência do corpo dele e corte, deixando 2 dedos para colar o velcro nas extremidades;

12. Cole o meio da faixa de feltro na parte interna da capa e dê a volta no corpinho para fechar na barriga do cachorro;

13. Espere secar bem.

Montagem dos braceletes:

14. Meça o feltro amarelo na altura e na circunferência da patinha dianteira do seu cachorro. Deixe 2 dedos a mais na circunferência e corte;

15. Os braceletes devem ficar abaixo do “cotovelo” (articulação da pata dianteira) do cachorro para não atrapalhar a movimentação;

16. Cole o velcro nas extremidades;

17. Decore os braceletes usando o círculo do feltro azul que sobrou da capa.

Com informações da assessoria de imprensa da DogHero.