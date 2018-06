Certificado para viagens aos EUA com animais passa a ser digital

O Certificado Veterinário Internacional (CVI) para viagens com cães e gatos de estimação para os Estados Unidos passa a ser digital, informa o Ministério da Agricultura. “É mais prático, rápido e econômico tirar a autorização dessa forma com o CVI saindo em até 48 horas. A validade nesse destino é para apenas para uma viagem”, diz o Ministério em nota.

A pasta estima que, quando houver acordo com todos os países, a economia para o setor público com o serviço será de R$ 13,5 milhões por ano, com queda de 86% em relação a despesa atual e, para os usuários, de R$ 5,2 milhões por ano (redução de 48% nos gastos). Os próximos acordos previstos são os do Mercosul e com a União Europeia.

O governo investiu R$ 467 mil no projeto e prevê retorno em 13 dias de funcionamento do sistema.

Atualmente o usuário gasta R$ 1.476,41 entre a solicitação, serviços veterinários (vacinas e testes nos animais), entrega da documentação e retirada da autorização.