Cão policial ‘aprende’ a fazer reanimação cardiorrespiratória

A polícia municipal de Madri postou em seu Twitter na última sexta-feira, 22, o vídeo de um cãozinho treinado para supostamente fazer reanimação cardiorrespiratória em um policial.

“‘Heróica’ atuação do nosso companheiro de quatro patas Poncho, que não hesitou nem por um instante em ‘salvar a vida’ do agente, praticando a reanimação cardiorrespiratória de maneira magistral”, escreveu o perfil na rede social.

No vídeo, o cachorrinho entra em ação quando o agente policial deita no chão, simulando uma pessoa inconsciente. O animal vai até ele e pula várias vezes em seu peito, como se executasse as pressões que devem ser feitas para estimular o bombeamento do sangue.