Campinas terá pós-Carnaval para pets

Já imaginou se divertir em um animado bailinho de Carnaval, ao som de marchinhas, junto com seu cão de estimação? Essa é a proposta do “Carnapet”, evento que acontecerá no Iguatemi Campinas no dia 9 de março, sábado, das 9h às 11h, na Praça dos Plátanos, localizada no primeiro piso do shopping, ao lado da Livraria Cultura.

Realizado em parceria com a loja Li&Lo Patas, o evento visa garantir a diversão de toda a família no final de semana pós-Carnaval. Foto: Divulgação

O “Carnapet” Iguatemi Campinas terá a presença de cães que fazem sucesso nas redes sociais, como o trio Theobaldo, Julie e João (@golden.theobaldo_julie_joao), as spitz Chanel e Amy (@chanel_thespitz) e Pudim (@pudim_odog).

Destaque para a participação da ONG Amor de Bicho, que irá realizar uma feirinha de adoção no local. O evento reunirá ainda diversos parceiros exibindo seus produtos e serviços ou oferecendo mimos para os pets e seus donos.

“Os pets ganham cada vez mais importância nas famílias brasileiras e, aproveitando o clima festivo do Carnaval, pensamos em um evento que irá propiciar bons momentos não só aos clientes, mas também aos seus animaizinhos de estimação, ao ar livre e com todo o conforto e comodidade que o shopping oferece”, afirma a gerente de marketing do Iguatemi Campinas, Janaína Nunes. “Fantasiem seus cães e venham se divertir com a gente”, acrescenta.

Janaína relembra ainda que eventos desse tipo visam alertar sobre a guarda consciente e sobre o combate aos maus-tratos a animais.

Serviço

“Carnapet” no Iguatemi Campinas

Quando: dia 9 de março, sábado

Horário: das 9h às 11h

Onde: Praça dos Plátanos, localizada no primeiro piso do Iguatemi Campinas, ao lado da Livraria Cultura (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina, Campinas, SP). A entrada é gratuita.

Com informações da assessoria de imprensa do Iguatemi Campinas.