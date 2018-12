Volvo lança edição de 25 anos da linha FH

Em 1993, as importações de veículos estavam apenas começando. As marcas ainda estavam sondando o mercado, para ver como ele se comportava. Foi aí que Volvo Caminhões brasileira decidiu fazer uma aposta ousada: trazer o modelo FH 12 Globetrotter, um caminhão pesado recheado de tecnologia, recém-lançado na Europa.

Mais que uma simples decisão comercial, nesse movimento representou a invenção do mercado de luxo para veículos de carga no Brasil. Além dos valores racionais que normalmente norteiam a compra de um caminhão, como rentabilidade, produtividade e custo de aquisição e manutenção, o FH introduziu o conceito do valor de imagem para o frotista.

Para marcar os 25 anos dessa história, a marca sueca está lançando a série especial FH 25 anos. Serão apenas 25 unidades, cada uma oferecida a um frotista que adotou o FH desde aquela primeira hora.

Como os primeiros FH 12 de 1993, o FH 25 anos traz os recursos mais modernos disponíveis no mercado. Esta tática deu muito certo ao longo desse um quarto de século. Foto: Divulgação

No mundo, o Volvo FH já vendeu mais de um milhão de unidades. Só na América Latina, foram 130 mil, 70% delas no Brasil, algo perto de 90 mil unidades. Há 25 anos, as novidades eram o motor controlado eletronicamente, os freios com ABS e a cabine construída no conceito de célula de sobrevivência.

Agora, o FH comemorativo traz controle de cruzeiro adaptativo, com alerta de colisão dianteira e frenagem automática, monitoramento de faixa de rodagem, airbag para o motorista e suporte de alerta ao motorista, que identifica uma condução errática e avisa a hora de dar uma pausa. Foto: Divulgação

Detalhes. Todos estes recursos são disponíveis para os modelos normais de linha. A diferença é que a edição FH 25 anos traz detalhes que a distinguem de todos os outros modelos. A começar pelo interior, bem mais luxuoso.

O revestimento é em couro cinza escuro, com os acabamentos de painel, portas e console também em cinza, sempre pontuados por detalhes em laranja. A cor mais festiva está nos cintos de segurança, cortinas da cabine, tapetes, pespontos dos bancos e alças de apoio.

Este modelo vai ser oferecido apenas diretamente a frotistas determinados, mas um caminhão FH com estes mesmos recursos sairia por um valor próximo de R$ 620 mil.