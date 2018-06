Volkswagen e Ford podem se juntar para linha de veículos comerciais

Concorrentes no Brasil e no mundo, a alemã Volkswagen e a norte-americana Ford podem se juntar para desenvolver uma linha de veículos usados para fins comerciais, como caminhões e ônibus, informaram as duas empresas nesta terça-feira ao anunciarem em comunicado que estão estudando uma “aliança estratégica”.

Sem dar detalhes, o comunicado diz que a parceria teria como objetivo “expandir capacidades, fortalecer competitividade e atender melhor os clientes”. As montadoras prometeram compartilhar mais informações com a imprensa à medida que as negociações avançarem. Garantiram, no entanto, que a aliança não envolve acordos acionários, incluindo participações proprietárias cruzadas.

“A Ford está empenhada em melhorar nossa qualificação como negócio e alavancar modelos de negócios adaptativos – que incluem trabalhar com parceiros para melhorar nossa efetividade e eficiência”, afirmou no comunicado Jim Farley, presidente de Mercados Globais da Ford. “Essa potencial aliança com o Grupo Volkswagen é mais um exemplo de como podemos nos tornar mais ajustados como negócio, criando ao mesmo tempo um portfólio global de produtos vencedores e expandindo nossas capacidades”, acrescentou.

Thomas Sedran, diretor de estratégia do Grupo Volkswagen, ressaltou que as demandas do mercado e dos clientes estão se modificando a uma velocidade “incrível” e que ambas as empresas já têm posições fortes e complementares em diferentes segmentos de veículos comerciais. “Para se adaptarem a um ambiente desafiador, é da mais alta importância ganhar flexibilidade por meio de alianças. Este é um elemento central da Estratégia 2025 do Grupo Volkswagen.

A potencial colaboração industrial com a Ford é vista como uma oportunidade para melhorar a competitividade global das duas companhias.”