Vida prolongada ao motor: veja dicas

Todo motor automotivo tem uma vida útil, mas esse tempo depende da forma como o motorista lida com o veículo. Mario Cezaretto, proprietário da Cezauto Centro Automotivo, de Americana, elencou algumas medidas e cuidados que costumam preservar o “coração” do automóvel.

A maneira de dirigir está entre os fatores que influenciam no estado do motor. Descer em ponto morto, por exemplo, é uma mania que deve ser extinta, pois não tem benefício algum, segundo Cezaretto. Ele afirmou, que com o carro engatado, há “economia” de motor. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Quando você deixa ele engatado, ele deixa de consumir combustível, porque os bicos [injetores] passam a não pulsar mais, para economizar e para aumentar o freio do motor. Então, a rigor, você economiza combustível e também economiza freio”, declarou.

Cezaretto também recomenda que o motorista não estique marcha. O empresário apontou que, normalmente, o condutor deve fazer a troca quando o veículo atinge, no máximo, 3,5 mil rpm (rotações por minuto). “Além de aumentar o consumo, você corre o risco de, às vezes, até oscilar as válvulas e ter um deslocamento da correia”.

De acordo com ele, a troca de marcha antecipada também pode prejudicar o motor. “Além de você forçar muito a marcha, você pesa o motor para caramba, porque ele não está preparado para aquela marcha”, explicou. Cezaretto apontou que momento certo consta no manual.

O empresário disse que também existe risco quando o carro pega no tranco. “Às vezes a correia dá uma esticada e quebra”. No entanto, ele destacou que as correias, geralmente, suportam esse procedimento. Cezaretto ainda ressaltou que o motor funciona perfeitamente quando está a 90 ºC. Portanto, o condutor não deve acelerar rapidamente logo depois que liga o carro. “Nessa fase de aquecimento, se a pessoa puder andar mais tranquilamente, ele vai ter um motor por muito tempo”, comentou.

Também há recomendações relacionadas a cuidados externos, como, por exemplo, na escolha de combustível. Um produto inadequado pode causar danos a longo prazo. “Combustível muito barato, com certeza, não é de boa qualidade. O cara mistura alguma coisa para poder compensar aquele volume”, alertou Cezaretto.

Troca de óleo e revisão são outras precauções que o motorista precisa tomar, sempre conforme as determinações do manual do veículo. De acordo com o empresário, um motor com problema de perda de potência causa aumento no consumo, porque o condutor tende a acelerar mais e, assim, injetar mais combustível. Ele citou dois sintomas de motor desgastado: ruídos incomuns e baixa de óleo.

7 MANEIRAS DE PRESERVAR O MOTOR:

1. Não descer vias “na banguela”, ou seja, em ponto morto

2. Não esticar marcha e nem trocar antes da hora

3. Evitar fazer o carro pegar “no tranco”

4. Não pisar fundo no acelerador logo depois de ligar o motor

5. Trocar óleo de acordo com as especificações

6. Revisar o motor conforme o manual

7. Evitar colocar combustível muito barato no veículo