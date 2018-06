Versão FreeStyle chega como a mais completa do Ford Ka

Para ganhar volume, as fabricantes costumam lançar diversas versões em busca de ampliar o leque de consumidores e alavancar ainda mais seus modelos bem-sucedidos. A Ford, no entanto, decidiu seguir um caminho alternativo ao criar uma configuração crossover para o pequeno Ka. A versão FreeStyle surge como a mais potente, completa, tecnológica e requintada da linha.

Foto: Divulgação

A ideia ainda é, claro, ganhar mercado. Só que, neste caso, com vendas mais qualificadas pois trata-se de um modelo completo e com bastante tecnologia embarcada, capaz de oferecer maior lucratividade. Daí a diferença de preço para a atual versão de topo do Ka, a SEL 1.5, que custa iniciais R$ 57.390. O valor pedido pelo novo Ka FreeStyle começa em R$ 63.490 com câmbio manual e vai a R$ 67.990 com transmissão automática.

Da motorização ao visual, passando pela suspensão e estrutura, o Ka FreeStyle foi intensamente retrabalhado. O novo motor 1.5 de três cilindros é o que já a equipa as versões de entrada do EcoSport e pertence à família Dragon, a mesmo do propulsor 1.0 três cilindros que equipa o próprio Ka. Ele rende 128/136 cv com gasolina e etanol. Com ele, estreia na linha o câmbio automático de seis marchas, que não é oferecido nas atuais versões com motor 1.5 Sigma, de 105/110 cv.



















Reforços

Para encarar a proposta de crossover e o aumento de potência, a Ford tratou de enrijecer a estrutura, com reforços no monobloco, e introduziu diversas mudanças na suspensão, com aumento da bitola em 3 cm, adoção de uma barra estabilizadora de maior calibre, amortecedores e molas 30% mais resistentes na traseira e amortecedor com limitador hidráulico na frente. Passou a usar também rodas e pneus de perfil maior, 185/60 R15, iguais aos da versão Trail, que agora deixa de ser oferecida.

Na configuração FreeStyle, o Ka perde completamente o ar de carro de entrada que assume nas versões mais simples. O visual do modelo foi detalhadamente mexido, apesar de não receber nenhuma peça de acabamento nova. As cores internas são em preto e marrom e os bancos têm revestimento combinando couro e tecido. Foto: Divulgação

Pela avaliação da montadora, as versões crossovers dos hatches compactos têm potencial de abocanhar 22% do mercado, mas atualmente só respondem por 5% dele. Em parte, isso ocorre em função da pequena oferta atual – há apenas Chevrolet Onix Activ, Hyundai HB20X e Honda WR-V na disputa. De qualquer forma, a Ford enxerga o crescimento deste nicho como inexorável e pretende estar bem representada quando a tendência se concretizar.