Versão da Chevrolet S10 vira trunfo da montadora

Foi no final de 2015, quando a Chevrolet S10 ficou pouco mais de 400 unidades à frente da Toyota Hilux nos emplacamentos anuais, que a marca estadunidense viu sua liderança de duas décadas entre as picapes médias no Brasil ameaçada pela nova geração do modelo da fabricante nipônica. Não deu outra: 2016 consolidou essa mudança no pódio e a Chevrolet tratou de promover mudanças na gama da S10, que afetaram inclusive o trem de força do modelo.

Não conseguiu retomar o primeiro lugar no acumulado, mas a diferença já caiu ao fim de 2017 e neste ano, no primeiro quadrimestre, está em duas mil unidades. Nesta briga de forças, configurações de topo se destacam por reunirem, além de um visual mais bem-acabado, tecnologias que chamam ainda mais atenção quando adotadas em modelos originalmente focados na rotina profissional. E é esse o caso da High Country, a mais abastada variante da linha S10 no país.

Na linha 2018, lançada em julho do ano passado, a Chevrolet promoveu alterações no turbodiesel que equipa a sua versão de topo – e outras configurações. A marca adotou uma tecnologia que ajuda a reduzir os níveis de ruído e de vibração da picape e otimiza o acoplamento da transmissão em rotações mais baixas.

Segundo a fabricante, isso proporciona uma sensação de melhor aceleração, retomada de velocidade e, em contrapartida, redução de até 13% no consumo. Para isso, foi adotada uma nova calibração do 2.8 litros de 200 cv de potência e 51 kgfm de torque máximo, além de um sistema de gerenciamento elétrico mais moderno. As soluções foram herdadas, na verdade, da Chevrolet Colorado vendida nos Estados Unidos. Foto: ISABEL ALMEIDA

My Link A conectividade é garantida pela central multimídia MyLink, compatível com Android Auto e Apple CarPlay no modelo. Há também o OnStar, que oferece serviços de emergência, segurança, navegação, concierge e diagnóstico do veículo através de uma ligação realizada por um botão o retrovisor para uma central de atendimento ou de informações no aplicativo para smartphone. Alerta de desvio de faixa e de colisão frontal são outros elementos que reforçam a segurança da picape.

Mas o preço é alto: a partir de R$ 185.990. Ainda assim, custa menos que os R$ 194.240 cobrados pela Toyota Hilux SRX automática. Na verdade, as melhores relações custo/benefício entre as picapes médias não estão nas duas líderes do segmento. A Nissan, por exemplo, cobra R$ 169.700 pela Frontier topo de linha LE, enquanto a Ford pede pela Ranger XLT 3.2 Diesel 4X4 AT R$ 183.490.