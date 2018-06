Toyota Yaris quer ser referência entre compactos premium

A Toyota é a sexta fabricante automotiva no ranking de participação no Brasil e boa parte do sucesso que conquistou por aqui se deve ao sedã médio Corolla. O três volumes é o oitavo carro mais vendido no país entre janeiro e maio deste ano, com média de quase 5 mil unidades mensais. Porém, por mais que tenham apostado no custo/benefício e investido em um recheio mais empolgante para sua linha Etios, seus modelos de entrada não chegaram a fazer barulho no mercado nacional – principalmente em função do design um tanto sem graça.

A renovação da concorrência fez com que a fabricante nipônica desenvolvesse uma estratégia nova: focar as vendas do Etios apenas em suas configurações de entrada, excluir do line up as mais caras e promover seu principal lançamento no Brasil nesta década: o Yaris em carroceria hatch, já chegando às lojas, e em carroceria sedã, com entregas programadas para o mês que vem. A ideia é bater de frente com as variantes intermediárias e de topo dos concorrentes.

A intenção é posicionar o Yaris como um compacto premium no Brasil. Para isso, a Toyota não economizou na lista de itens de série da linha, desde as configurações mais baratas. Só sairão da fábrica de Sorocaba, em São Paulo, Yaris que tenham computador de bordo, comandos no volante, apoia-braço dianteiro, controle de estabilidade e de tração, assistente de partida em rampa, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e traseiros com “one touch”, travas elétricas, faróis com regulagem elétrica, faróis de neblina e retrovisor interno eletrocrômico, por exemplo, entregues no pacote da versão de entrada XL. Quando recebe câmbio CVT no lugar da transmissão manual de seis marchas, acrescenta ainda controle de velocidade de cruzeiro.

Foto: Márcio Maio/Carta Z Notícias

Valores

Os preços são de R$ 59.590 e R$ 65.590, respectivamente, para o Yaris hatch, com propulsor 1.3, e R$ 63.990 e R$ 69.990, com propulsor 1.5, para o sedã. Na versão XL Plus Tech, que já sai com câmbio CVT, entram descansa-braços traseiro, ar-condicionado automático e digital, chave presencial e central multimídia com tela de 7 polegadas sensível ao toque, com sistema que permite espelhamento de aplicativos por meio da tecnologia SDL e com tecnologia Harman e navegador Tom Tom para sistemas operacionais IOS e Android e Waze para sistema IOS. Nesse caso, a motorização é 1.5 para ambas as carrocerias e os valores são de R$ 69.590 no hatch e R$ 73.990 no três volumes.

A configuração XS acrescenta bancos, volante, manopla do câmbio e revestimento das portas em couro, grade com detalhes cromados, roda de liga leve de 15 polegadas em dois tons, retrovisor externo com rebatimento elétrico, câmara de ré, tapetes em carpete e computador de bordo com tela de 4.2 polegadas em TFT, por R$ 74.590 e R$ 76.990 para hatch e sedã, respectivamente. Por último, a XLS reserva teto solar, sensor de chuva, maçanetas cromadas, faróis projetores com lâmpadas halógenas, lanternas em leds e sete airbags, por R$ 77.590 e R$ 79.990 para hatch e sedã.