Tecnologia de peso em nova geração da Scania

A Scania fez uma pré-apresentação da nova geração de sua linha de caminhões no Brasil. Entre as mudanças mais evidentes, os modelos passam a ostentar um novo visual, mais moderno, com nova grade e assinatura de led no conjunto ótico. A nova geração ganha também um novo motor de 7 litros, que se junta aos já existentes de 9, 11 e 13 litros. As potências vão de 220 cv a 620 cv nas versões turbodiesel.

Vão ser oferecidos ainda modelos movidos a bioetanol e a biometano, com potências entre 280 cv e 410 cv. A partir da chegada dessa nova geração, a gama passa a contar com quatro modelos. Além das configurações P, R e G já existentes (pequena, regular e grande), passa a ser oferecida a cabine S, ou superior, com 2,07 m de altura interna. Foto: Divulgação

Uma das vantagens dessa nova cabine é que ela tem piso plano, sem a protuberância criada pelo motor, como sempre acontece em caminhões cara-chata. Como a construção é modular, todas as cabines oferecem todas as alturas de teto e extensões internas disponíveis na linha.

MAIS ECONOMIA

A marca promete que os motores serão até 12% mais econômicos que os atuais. Esta nova geração é a mesma apresentada na Europa há dois anos. Por lá, ela passou a oferecer todas as aplicações apenas em maior deste ano.

Já no Brasil, todas as configurações e implementos serão oferecidos já no início da produção, em outubro (as primeiras unidades devem chegar ao mercado em fevereiro). Depois será a vez de Ásia, África, Oriente Médio e Pacífico. A partir daí, os modelos serão oferecidos mundialmente com as mesmas especificações, sendo que o número de aplicações subiu de menos de 30 atuais para mais de 50.