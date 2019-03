SUV HR-V amplifica bem-estar dos passageiros

Principal destaque da Honda, o HR-V chama atenção pelo espaço interno e conta com funções que amplificam ainda mais a comodidade dos passageiros. Na última quarta-feira, o LIBERAL fez um test drive com a versão topo de linha, a EXL, na cor azul cósmico. O veículo foi disponibilizado à reportagem pela concessionária Aversa de Americana.

No modelo, a distância entre eixos é de 2,6 metros, o que traz mais espaço para as pernas dos passageiros de trás. O carro também oferece diferentes alternativas para transporte de carga. O porta-malas, por exemplo, tem 437 litros de volume e pode ficar maior, pois há opção de rebatimento do encosto traseiro do automóvel. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

“Você tem capacidade de carga, tranquilidade de carga mais passageiro juntos”, afirmou José Luiz Barbudo, gerente comercial da Aversa. O usuário ainda pode reclinar o banco do passageiro e, assim, transportar objetos de maior comprimento. Os assentos traseiros também podem ser levantados, o que aumentaria o espaço entre o assoalho e o teto. “A versatilidade de espaço é muito bacana”, disse Barbudo.

De acordo com o gerente, o HR-V é o líder de vendas da marca. Somente em janeiro, houve o emplacamento de 2.702 unidades no Estado de São Paulo e 86 na região administrativa da Aversa – inclui os municípios de Americana, Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e Sumaré.

“É um SUV compacto, contudo, com um espaço interno maravilhoso, autonomia espetacular e um design que caiu no gosto desde seu lançamento. Tanto é que o emplacamento da HR-V, tanto na região como no Brasil, é líder no seguimento”, declarou.

Ele destacou que o HR-V possui traços de esportividade e também abrange famílias. “É um SUV completa”, apontou. Além do azul cósmico, o modelo tem outras seis opções de cor: branco estelar perolizado, vermelho mercúrio perolizado, cinza barium metálico, prata platinum metálico, preto cristal perolizado e branco tafetá sólido. O modelo é composto por três versões, todas 1.8, e vai ganhar mais uma provavelmente ainda neste ano, com motor 1.5 turbo, segundo o gerente comercial.

Primeiras impressões: HR-V chama atenção pelo conforto

Por Rodrigo Alonso

O conforto do HR-V é perceptível já no momento em que o motorista se acomoda no banco. E, durante a viagem, essa sensação de comodidade aumenta cada vez mais, conforme o LIBERAL pôde constatar no test drive da última quarta-feira. A parte da frente se assemelha a um cockpit. Tanto o condutor como o passageiro possuem um espaço agradável. Parece que estão sentandos numa poltrona.

No meio deles, há um encosto de braço que pode ser usado pelos dois simultaneamente, sem que os braços se choquem. No banco de trás, ninguém fica apertado ou com as pernas espremidas. Também não existe aquele aclive no centro do assoalho. Assim, o ocupante que sentar no meio não precisa separar as pernas ou ficar com os pés levantados. Enquanto dirige, o motorista tem ainda mais benefícios, como, por exemplo, a função Brake Hold. Trata-se de um botão localizado atrás no freio de mão.

Quando o dispositivo fica ligado, toda vez que o carro para, ele se mantém parado, mesmo se o pé for tirado do freio. É como o freio de mão tivesse sido acionado. Para que o veículo volte a andar, basta o motorista pisar no acelerador. O Brake Hold oferece praticidade, principalmente, em situações de congestionamento e também em semáforos. Nesses casos, o condutor pode descansar o pé constantemente.

Tudo isso se soma à qualidade do câmbio automático CVT, que praticamente elimina a sensação de troca de marcha. Essas qualidades fazem do HR-V um carro atrativo e aconchegante, que facilita a vida dos usuários tanto na cidade como na estrada.