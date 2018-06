Subaru traz nova geração do hatch XV para o Brasil

É cada vez maior o interesse das marcas automotivas estrangeiras na região da América Latina. Principalmente no Brasil, onde o mercado automotivo enfrentou uma vasta crise que, segundo os indicadores econômicos, está ficando mais branda. Esta retomada nas vendas parece ter animado a Subaru, controlada no país pelo Grupo Caoa, a trazer de volta o crossover XV, uma versão hatch aventureira do médio Impreza.

Foto: Divulgação

O novo XV, que corresponde à quinta geração do Impreza, foi apresentado há um ano no Salão de Genebra, na Suíça, e agora finalmente chegas às lojas brasileiras. As mudanças no modelo afetaram o design e, principalmente, o conforto e as tecnologias do crossover.

O XV foi desenvolvido a partir da nova Plataforma Global Subaru e ficou mais encorpado em relação ao modelo antecessor. Aumentou a distância entre-eixos e a largura em 3 e em 2 centímetros, respectivamente, para ampliar o espaço interno. Agora, o comprimento é de 4,46 metros, a largura chega a 1,80 m, a altura é de 1,61 m e o entre-eixos mede 2,66 m. Para o Brasil, há duas versões disponíveis: a de entrada L, que parte de R$ 114.990, e a topo de linha S, a R$ 123 mil.

De série, o modelo traz já na configuração mais barata airbags frontais, de joelhos, lateral do tipo cortina e laterais nos bancos dianteiros, totalizando sete bolsas de ar. O ar-condicionado é de duas zonas e o sistema de entretenimento tem tela touch de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay.

Freio de estacionamento elétrico, sistema de distribuição eletrônica de frenagem e controles de descida, de estabilidade e de tração também estão no pacote, assim como câmara de ré e assistente de partida em rampas.

Sensor crepuscular e de chuva, faróis responsivos, controle de velocidade de cruzeiro, coluna de direção com ajustes de altura e de profundidade e sistema Isofix para fixação de cadeiras infantis completam a lista, junto com faróis e lanternas em leds e rodas de alumínio de 18 polegadas.

Na variante S, entram ainda teto solar elétrico, bancos de couro, banco do motorista com ajustes elétricos de altura, profundidade e do encosto, detector de pontos cegos e luz alta automática.