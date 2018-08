Peugeot 3008 AT8 é testado na Itália

A Peugeot tem trabalhado numa proposta de renovação da marca pelo mundo. Isso se traduz em posicionar seus produtos de forma sofisticada e tecnológica em relação à concorrência. No ano passado, a marca promoveu o 3008 a SUV com o lançamento de sua nova geração – o modelo anterior tinha ares mais urbanos, de crossover –, o que seguiu justamente essa política de mudança de imagem e requinte.

Agora, o veículo é protagonista de mais uma novidade: na Europa, abandona a caixa automática de seis velocidades e passa a adotar uma de oito marchas, que, além de ser 2 kg mais leve, garante 7% de economia de combustível adicionais. Foto: Divulgação

A nova transmissão de oito velocidades que configura a gama do Peugeot 3008 é feita pela japonesa Aisin, que vem sendo adotada em massa pelos fabricantes. Além disso, o veículo recebeu, também, atualizações nos motores para ficar alinhado às normas de emissão de poluentes do programa Euro 6d – Temp, que vai passar a vigorar a partir de 2020 e inaugura o padrão de medição em condições reais de uso. O 3008 também ganhou mais uma versão, a PureTech Turbo, de 180 cv.

“Com a disponibilidade do novo 3008 AT8, e com as outras inovações introduzidas nas variantes do 5008, a ofensiva da linha de SUVs fica mais evidente”, enfatiza Ansa Giulio Marc D’Alberton, responsável pela comunicação do Grupo Peugeot.

VISUAL

Por fora, o 3008 continua com as mesmas linhas de antes, que conseguem mesclar boa dose de robustez, esportividade e elegância. De perfil, a linha de cintura alta e ondulada na traseira, as rodas de 19 polegadas e o caimento acentuado da última coluna transmitem a ideia de velocidade. Na frente, a grade tem detalhes cromados, enquanto a traseira ostenta uma faixa horizontal em preto brilhante. É nessa cor também que as colunas centrais e traseiras são revestidas, o que cria uma impressão de teto flutuante.

O interior também não recebeu retoques. Os revestimentos em couro trazem costuras aparentes e estão não só nos bancos, mas também no volante, painel das portas e apoio de braços central. Há uma aplicação em tecido no console frontal e todas as superfícies internas têm toque macio.

O espaço para os passageiros é grande, tanto para a área da cabeça quanto para a dos ombros ou das pernas. O teto panorâmico amplia a sensação de espaço no interior. Tem nichos para guardar objetos no interior do carro e o porta-malas transporta 520 litros.

PREÇO

Na Europa, os preços de tabela começam nos 28.400 euros com a versão PureTech de 130 cv a gasolina (aproximadamente R$ 125.800).

Em comparação com as versões de transmissão manual, o Peugeot 3008 com nova caixa automática de oito marchas registra uma diferença de 1.950 euros (ou R$ 8.600). No Brasil, o modelo é vendido em versão única, a Griffe 1.6 THP, de 165 cv, ainda com a transmissão automática de seis velocidades.