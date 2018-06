Novo Polo GTI se aproxima do desempenho do Golf

O Volkswagen Polo sempre foi um hatch compacto mais sofisticado entre os veículos da categoria entre as marcas generalistas. Nesta última geração, porém, essa característica se evidenciou, graças principalmente à adoção da moderna plataforma MQB. É verdade que o Polo já era um dos modelos mais importantes em vendas para a Volkswagen no cenário global. Agora, seus números na Europa já não estão tão distantes do modelo mais icônico da montadora alemã, o médio Golf. E isso não se aplica apenas às versões de grande volume do compacto, mas também à esportiva GTI, cujo desempenho e proposta deixaram-no perigosamente perto do aclamado Golf GTI.

O motor que move a configuração mais arisca do Polo é um quatro cilindros 2.0 litros TSI que gera 200 cv de potência. O torque máximo, de 32,6 kgfm, aparece em 1.500 giros e se mantém intacto até 4.350 rpm. O propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão automatizada de dupla embreagem e seis velocidades. Com esse trem de força, o hatch consegue sair do zero e chegar aos 100 km/h em apenas 6,7 segundos e atingir uma velocidade máxima de 237 km/h.

Quanto aos equipamentos, o Polo GTI traz rodas de liga leve de 19 polegadas e detalhes em vermelho nos faróis e na grade. Emblemas com a assinatura GTI aparecem nas laterais e na traseira. Ali, atrás, também estão a saída de escape dupla e um difusor traseiro que proporcionam uma aparência mais esportiva. Por dentro, bancos esportivos cobertos de revestimento em xadrez clássico se destacam, além de outros detalhes em vermelho. O volante multifuncional também expressa o poder do trem de força da variante e ajuda a criar uma atmosfera digna de um autêntico GTI.

A central multimídia pode ter até oito polegadas em sua tela sensível ao toque. O painel de informações recebe outra tela, esta de 10,2 polegadas personalizável e totalmente digital. Apresentado pela primeira vez no ano passado, no Salão de Frankfurt, o Polo GTI custa a partir de 23.950 euros (R$ 98 mil) na Alemanha. No Brasil, no entanto, não há previsão de chegada da configuração, embora este propulsor seja usado por aqui, exatamente no Golf GTI. Por enquanto, a variante de topo do modelo seguirá sendo a Highline 200 TSI, que parte de R$ 71.760, mas pode chegar a R$ 77.500 – sem contar o que se cobra por cores metálicas, o que adiciona R$ 1.490 à conta.