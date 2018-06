Nova CBR 1000 ganha esportividade

De forma bem pragmática, a Honda sempre deu preferência à eficiência. E o caso da CBR1000 RR Fireblade é exemplar. Por anos, as superesportivas rivais buscavam ganhar esportividade com o intensivo uso da eletrônica ou com o puro aumento da potência, a fabricante japonesa se mantinha fiel ao conceito de redução de peso e melhora da ciclística para incrementar a performance. Foi assim até onde deu.

A nova geração da CBR1000 RR não conseguiu mais resistir à eletrônica. Ainda assim, a fabricante não abrir mão da leveza e do equilíbrio dinâmico. Diversos conjuntos ciclísticos e mecânicos são derivados do modelo RC213V-S, versão de rua do bólido da MotoGP RC213. Foto: Eduardo Rocha/Carta Z Notícias

Esta nova geração da CBR1000 RR foi mostrada no ano passado, no Salão Duas Rodas, e teve apenas 25 unidades da linha 2017 vendidas no Brasil, na versão que comemorou os 25 anos da Fireblade, iniciada em 1992 com o modelo CBR900 RR. E traz diversas mudanças significativas. Na linha conceitual da marca, ela perdeu 15 kg e ganhou 11 cv. Tem agora exatos 191,7 cv a 13 mil rpm, com 11,82 kgfm de torque a 11 mil giros, para empurrar 196 kg em ordem de marcha – 178 kg a seco. A relação de 1,022 kg/cv é 14% melhor que a antiga versão.

Para chegar aos 15 kg de redução, a Honda fez o que pôde. No motor, perdeu 2 kg com a troca do material do cabeçote e das tampas laterais e do cárter por magnésio, diminuição da espessura das peças internas ocas – como eixo de comando – e até a redução do comprimento dos parafusos. O radiador também diminuiu de tamanho.

FORÇA

Além de ganhar eletrônica e perder peso, a superesportiva ficou mais potente, mesmo que o motor tenha se mantido conceitualmente o mesmo. Um dos elementos que ajudaram nesta evolução foi o aumento do volume de ar para o motor. Além de ser agressiva na concepção de sua nova superesportiva, a Honda resolveu forçar também no preço.

A nova Fireblade está sendo oferecida por R$ 69.900 na versão básica e R$ 79.900 na Sport Package. São valores menores que o praticados por rivais como Kawasaki Ninja ZX10 RR, BMW S1000 RR. Ainda assim, as expectativas de vendas não são grandiosas.

Até porque o segmento de superesportivas está em franco declínio no Brasil. Já representou 12% do mercado de moto acima de 450 cc e hoje está em 8%. E as 300 unidades que a Honda pretende vender da CBR1000 RR este ano devem representar 21,4% do segmento, projetado para 1.400 emplacamentos em 2018.