Nissan Murano é pensado para o público feminino

O segmento dos SUVs explodiu nos últimos anos e não por puro modismo. Alguns fatores foram determinantes para isso, como segurança, praticidade e, também, por questões estéticas ou de status. No entanto, embora exista uma ampla gama de crossovers adaptada para cada tipo de usuário, quando essa tendência estava chegando, havia opções um tanto limitadas na hora da decisão de compra.

Na Nissan, foi em 2002 que apareceu o desejo de reverter a maneira como as minivans eram vistas na sociedade, com um aspecto mais sóbrio, um pouco careta e sem ousadias no desempenho e no visual, mas extremamente bem-sucedidas quando o assunto era a habitabilidade.

Naquele ano, o Murano conseguiu se posicionar entre o novo segmento que estava para chegar e certamente inspirou muitas marcas a criar sua própria frota de veículos utilitários, algo que a fabricante nipônica enxerga como um momento de revolução e divisor de águas para os crossovers.

Foto: Divulgação

Foi pensando em atrair o público do sexo feminino de um jeito capaz de prender a atenção também dos homens que a Nissan quebrou paradigmas em termos de design, equipamentos e motorização.

Até a segunda geração, lançada em 2009 – só a primeira chegou ao Brasil, entre 2007 e 2009, e não há expectativas por um retorno –, a marca adotou uma aparência mais esportiva e até futurista ao modelo, até pelo pioneirismo neste novo segmento e tentar ocupar um lugar de destaque nas vendas da marca.

Em 2013, no entanto, quando o Salão de Detroit recebeu um preview, a partir de um conceito, do que poderia mudar na geração futura do SUV, uma nova estratégia surgiu e se materializou em 2015, quando o Murano começou a ser comercializado já atualizado em diferentes países. Alguns países da América Latina, no entanto, demoraram a receber o modelo. No México, país onde a avaliação foi realizada, isso só aconteceu agora, em 2018.

Dinamismo

Em relação à última geração, o exterior está mais dinâmico e as linhas da cintura incentivam uma sensação de movimento, mesmo quando o veículo está parado. A plataforma é a mesma dos sedãs Altima e Maxima e a frente recebe a grade “V-Motion”, já adotada em modelos como o Kicks, SUV compacto produzido em Resende, no Rio de Janeiro.

Faróis de leds em forma de bumerangue – outro ponto que já virou clichê nos modelos da fabricante nipônica – aparecem, favorecendo um aspecto mais musculoso e agressivo do que as gerações passadas. Uma grade na parte inferior foi adotada para melhorar o fluxo de ar e, consequentemente, a aerodinâmicas do veículo. As rodas de alumínio podem ter entre 18 e 20 20 polegadas e o amplo teto incorpora calhas laterais cromadas.

O preço no México parte de 644.400 pesos (R$ 115 mil), mas vai aos 727 mil pesos (R$ 130 mil), com tração integral.