Nissan já testa Kicks elétrico

A Nissan pode lançar uma versão eletrificada do Kicks no Brasil em 2020. O modelo está em fase de testes e deverá ser fabricado na planta da marca em Resende, no Rio de Janeiro.

Foto: Divulgação / Nissan

O Kicks e-Power vai utilizar o mesmo conceito já usado no BMW i3 à venda no Brasil e na primeira geração do Chevrolet Volt: um pequeno motor a combustão gera energia para carregar as baterias que alimentam o propulsor elétrico.

A tecnologia a ser adotada no Kicks elétrico é mesma usada no Japão pelo hatch Note. O mais provável é que esse pequeno motor a combustão seja o 1.0 flexível da linha March e Versa. A expectativa é de que o modelo seja mais barato que o também elétrico Leaf, que sai por R$ 178.400 atualmente.